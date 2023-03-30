Токаев получил благодарственное письмо от Эрдогана за помощь после землетрясений в Турции

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Akorda.kz

На имя Касым-Жомарта Токаева поступило благодарственное письмо от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем письме президент Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое нанесло огромный ущерб провинции Кахраманмараш и другим населенным пунктам Турции, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи братской страны.

"Во время стихийного бедствия проявление солидарности со стороны дружественных стран придает нам силы справиться со всеми невзгодами. Помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую группу, которая проявила самоотверженность и мужество при спасении людей, оказавшихся под завалами", – говорится в письме.

Реджеп Таийп Эрдоган пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания.

Землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии.

Согласно последним данным, жертвами землетрясений в Турции стали 47,9 тыс. человек.

16 февраля на юго-востоке Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным СМИ, в результате толчков обрушилось несколько зданий, пострадавших при первых землетрясениях в начале февраля.

19 февраля стало известно еще об одном сильном афтершоке магнитудой 5,1 в городе Гексун в провинции Кахраманмараш.

20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Сообщалось, что землетрясения следовали друг за другом с перерывом в три минуты. Специалисты считают, что эти толчки нельзя назвать афтершоком после первых землетрясений.

Толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Власти сообщали об угрозе цунами и призвали жителей держаться подальше от берега моря. Вслед за землетрясением последовало 32 афтершока.

В результате этих двух землетрясений, по официальным данным, погибли люди как в Турции, так и в Сирии. Еще несколько сотен жителей обеих стран получили ранения.

27 февраля на востоке Турции в 11 километрах от города Малатья произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Очевидцы показывали кадры, снятые во время толчков.

Глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения, произошедшего в турецкой Малатье, погиб один человек, 69 ранены.

Помощь Казахстана Турции

Еще 6 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения.

Позже он поручил казахстанскому правительству оказать экстренную помощь турецкой стороне.

В ликвидации последствий разрушений участвовали и казахстанские спасатели. Первый эшелон прибыл в Турцию 7 февраля и был закреплен на работах в городе Газиантепе. 8 февраля в Турцию прибыла вторая группа спасателей из РК.

Домой казахстанские спасатели вернулись лишь 20 февраля. По возвращению Токаев наградил спасателей и медиков, работавших в Турции и Сирии.

При этом, 16 марта, находясь с рабочим визитом в Турции Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов и дальше оказывать помощь Турции, пострадавшей от разрушительных землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2014767-tokaev-poluchil-blagodarstvennoe-pismo-ot-erdogana-za-pomosch-posle-zemletryaseniy/