Токаев: Мы готовы продолжить оказание помощи братской Турции

Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Турции на внеочередном саммите Организации тюркских государств. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Сегодня мы собрались в Анкаре в связи с разрушительным землетрясением, ставшим для братской Турции настоящей трагедий и унесшим тысячи человеческих жизней. Хочу вновь выразить соболезнования родным и близким погибших, а также всему турецкому народу", – заявил глава государства.

По его мнению, трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, – это трагедия всех тюркских народов.

"У казахов есть поговорка "разделенное горе становится меньше". Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена.

Народ Казахстана безотлагательно протянул руку помощи турецким братьям. Оперативно были направлены спасатели и врачи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде.

"У казахов есть хорошая традиция Асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой.

Активное участие волонтеров – это крайне важное дело. Поэтому я приглашаю всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане", – отметил президент.

Он заявил, что Казахстан готов продолжить оказание помощи братской Турции.

"Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия. Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе", – добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013206-tokaev-my-gotovy-prodolzhit-okazanie-pomoschi-bratskoy-turtsii/