Казахстан построит школу в турецкой провинции, пострадавшей от мощнейшего землетрясения

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом - в ходе переговоров турецкий лидер поблагодарил за решение построить школу в районе Нурдагы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за прекрасную организацию юбилейного саммита Организации тюркских государств и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

"Поздравляю вас с успешным проведением саммита. Благодарю вас за решение построить школу в районе Нурдагы провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения 6 февраля текущего года. Уверен, эта школа станет одним из символов турецко-казахского братства, которому будут верны и будущие поколения. В условиях нынешней глобальной и региональной ситуации тюркский мир должен поддерживать тесное взаимодействие. На саммите в Стамбуле в 2021 году мы начали процесс преобразований, было решено придать нашей организации сильную институциональную структуру. За это время были предприняты важные шаги. И этот процесс продолжается. Выражаю признательность за гостеприимство, которое вы оказали мне и моей делегации на родине наших предков", – сказал президент Турции.

Землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки затронули 10 провинций страны, а также затронули соседнюю Сирию.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить турецкой стороне 1 млн долларов. Еще в Турцию незамедлительно выдвинулись казахстанские спасатели и медики. Позже глава государства поручил направить в страну гуманитарную помощь.

Число погибших из-за февральских землетрясений превысило 50 тысяч.