Госсекретарь США поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч бежавших россиян

Энтони Блинкен. Фото: Olivier Douliery / Pool / AFP / Getty Images

На пресс-конференции в МИД РК госсекретарь США поблагодарил Казахстан за то, что страна приняла более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ходе сегодняшних встреч я подтвердил неизменную поддержку США в том, что Казахстан, как и все другие страны, может свободно определять свое будущее. Особенно сейчас, когда мы отмечаем год с начала полномасштабного вторжения России в Украину в попытке лишить ее этой самой свободы.

Мы благодарим Казахстан за то, что он продолжает принимать более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны, и за предоставление одежды, медикаментов, и другой гумпомощи Украине, включая создание юрт непобедимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло", – заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что его страна поддерживает реформы Касым-Жомарта Токаева. По его словам, Соединенные Штаты с нетерпением ждут конкретных шагов Казахстана для реализации его программы, так как эти реформы являются важной причиной обращения инвесторов в страну.

Напомним, сегодня Казахстан посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Утром он поблагодарил посольство Соединенных Штатов в РК за работу, а также провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Позже Блинкен встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Добавим, в декабре прошлого года представители МВД РК сообщили, что более 4,5 тыс. россиян подали документы на получение ВНЖ и гражданства Казахстана с 21 сентября.

На тот момент в стране из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации осталось 146 000 человек.

Массовый приезд россиян в Казахстан

21 сентября 2022 года в России было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан – из-за этого на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей.

4 октября глава МВД Марат Ахметжанов заявил, что более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, но выехать из страны успели 147 тысяч.

Тем не менее многие из приехавших делились своими историями.

Так, например, мы рассказывали про тренера из России, который поделился впечатлениями о городе Актобе, упомянув, что не встречал более гостеприимных людей.

Еще один россиянин, который решил уехать в Казахстан, рассказал, с чем столкнулся на границе и как пытался выехать из России.

Также некоторые россияне, бежавшие от мобилизации, объясняли, почему решили уехать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011219-blinken-poblagodaril-kazahstan-za-priem-bolee-200-tysyach-bezhavshih-rossiyan/