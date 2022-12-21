Более 4 тыс. россиян решили остаться в Казахстане: МВД привело свежую статистику

Казахстанский паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представитель Министерства внутренних дел рассказал о миграционной ситуации в Казахстане в 2022 году и сообщил, что более 4,5 тыс. россиян подали документы на получение ВНЖ и гражданства Казахстана с 21 сентября, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

О миграционной ситуации в Казахстане рассказал и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

По его словам, с 21 сентября было принято 3 578 заявок от россиян на постоянное проживание. Также 965 граждан РФ решили получить гражданство Казахстана.

Напомним, что в этот день Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, после чего из страны начали массово уезжать граждане.

"Хочу сразу прояснить, что полиция всем подряд не выдает вид на жительство. Существует порядок, при котором обязательным условием получения вида на жительство является подтверждение своей платежеспособности, что составляет около 4,5 млн тенге, отсутствие судимости либо других ограничений из страны гражданства.

В дальнейшем осуществляется проверка по учетам правоохранительных органов, и только после ее завершения и отсутствия информации выдается документ для проживания в стране", – заявил Аталыков.

При этом он отметил, что получение гражданства РК сопровождается обязательным проживанием в нашей стране в течение 5 лет и выходом из гражданства своей страны. Исключение от пятилетнего проживания составляют этнические казахи, бывшие соотечественники, либо лица женского пола, состоящие в замужестве с гражданином РК.

На сегодня из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 000 человек. Из них получили разрешения на временное проживание 36 000.

В целом в 2022 году в Казахстан въехало 5 610 000 иностранцев. Больше всего в Казахстан въезжали:

граждане России – 2 900 000 человек;

граждане Узбекистана – 2 300 000 человек;

граждане Кыргызстана – 730 000 человек;

граждане Таджикистана – более 330 000 человек;

граждане Турции – 90 000 человек.

Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 000 иностранцев – 90% из этих же стран. Почти 6 000 000 иностранцев выехало из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002505-bolee-4-tys-rossiyan-reshili-ostatsya-v-kazahstane-mvd-privelo-svezhuyu-statistiku/