Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Казахстана

Энтони Блинкен и Мухтар Тлеуберди. Фото: t.me/pressmfakz

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в МИД для проведения переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает официальный новостной Telegram-канал МИД РК.

После утренних переговоров госсекретарь США примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1 – они состоятся в казахстанском МИДе.

Также сообщается, что Блинкен встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В 17:30 госсекретарь США вместе с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди дадут пресс-конференцию для СМИ.

Фотографии со встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди опубликованы в Telegram-канале казахстанского ведомства.

Напомним, что Блинкен прилетел в Астану сегодня утром.

Между тем о визите Блинкена в Казахстан стало известно 24 февраля. Тогда в казахстанском МИДе сообщали, что в Астане Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Вчера, 27 февраля, Блинкен в своем аккаунте в соцсетях сообщил, что, помимо Казахстана, посетит также Узбекистан и Индию.

Также сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсетях поделился снимками из Казахстана и поблагодарил посольство Соединенных Штатов в РК за работу.

Как сообщает ТАСС, Блинкен является выпускником Гарвардского и Колумбийского университетов. Доктор права, вел адвокатскую практику в Нью-Йорке и Париже. В разные годы работал в аппарате Совета национальной безопасности США, был спецпомощником президента по внешнеполитическим вопросам, входил в руководство Центра стратегических и международных исследований.

Когда в 2009 году Барак Обама стал президентом, а Джо Байден – вице-президентом, Блинкен занял пост советника вице-президента по нацбезопасности, а в 2013 году стал заместителем советника по нацбезопасности президента.

Позже был заместителем госсекретаря, в 2017 году сотрудничал с газетой New York Times и телеканалом CNN, а в 2018 году основал консалтинговую фирму WestExec Advisors. В 2020 году вошел в избирательный штаб Байдена и стал его советником по международным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011141-gossekretar-ssha-entoni-blinken-vstretilsya-s-glavoy-mid-kazahstana/