"Лучше быть трусом, чем покойником": россияне, уехавшие от мобилизации в Уральск, поделились своими историями

Мужчина с рюкзаком. Иллюстративное фото: pexels.com

После объявления частичной мобилизации в России многие граждане решили покинуть страну, чтобы не участвовать в боевых действиях. Часть из них приехала в Казахстан. Россияне, бежавшие от мобилизации и оказавшиеся в Уральске, рассказали свои истории изданию "Уральская неделя".

"Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником"

Егору 43 года, он приехал из Челябинской области. В родном городе мужчина занимался ресторанным бизнесом, хотел развивать свою сеть.

"Что в Казахстан приеду, я даже и предположить не мог. Разом вся жизнь изменилась. Я жену два месяца назад похоронил. Она в аварию попала.

Я сразу хотел побежать и сам сдаться, когда мобилизацию Путин объявил, — пусть меня лучше грохнут, чем "зеленого" пацана. Мне казалось, что мне терять нечего… А мне моя Аня приснилась и сказала: "Ты должен жить, у меня еще дел много…". Тогда я и понял, что нужно уезжать", – рассказал он.

По словам Егора, он оставил надежного человека управлять своими ресторанчиками и выехал к границе с Казахстаном. Про Уральск узнал из чатов в Телеграм-канале.

"Взял все деньги и документы. Квартиру закрыл, цветы и кошку отдал бабушке-соседке, она мне как мать. Добрался сюда довольно быстро, границу тоже, как теперь понимаю, быстро прошел – всего за 10 часов.

Нашел квартиру за 35 тысяч тенге в сутки, но неожиданно оказался у Айгуль-апа – она отобрала меня у своей соседки. Та вела меня в квартиру, которую мне сдала. Услышав, за сколько я квартиру снимать буду, Айгуль-апа стала стыдить соседку. Та начала ей рот затыкать.

В итоге Айгуль-апа меня к себе позвала. У нее единственный сын вместе с семьей в Турции живет. Денег брать за жилье она не хочет, обижается. Тогда я решил ремонт ей сделать в квартире, там у нее явно мужских рук не хватает. Работы всегда и везде хватает, я не буду сорняком", – добавил Егор.

Однажды на улице двое дедов поравнялись с ним, и один из них назвал Егора трусом.

"Я ему сказал, что лучше буду пять минут трусом, чем всю жизнь покойником. Его спутник сказал мне: "Правильно, сынок, ты его не слушай, не наша это война", – вспомнил Егор.

"Я в этих играх не участвую"

Дмитрию 28 лет, он приехал из Самары, где жил с мамой. Молодой человек рассказал, что его отец умер от коронавируса два года назад.

"В Самаре у меня все хорошо пошло — работа, оплата достойная, стал задумываться о своем бизнесе. А тут эта мобилизация. Я сразу понял, что меня заберут, а я этого не хочу, я в этих играх не участвую. Маму стало очень жалко, она уход папы еще толком не пережила, а тут я могу уйти в неизвестность", – сообщил он.

Как рассказал парень, мама просила его спасаться. Дмитрий взял денег только на первое время, остальное оставил маме, потому что теперь ей некому будет помочь.

"Я уже работаю, жилье снял на месяц, мне повезло — за 30 тысяч тенге комнату. Из Уральска к маме отсюда, в случае чего, можно быстро добраться. Когда наступят хорошие времена. Работаю и стараюсь не думать про завтра, а то с ума сойти можно", – отметил молодой человек.

Дима добавил, что в Уральске люди отличаются от самарцев.

"Тут у всех сердца добрые. Даже ругаются люди у вас по-другому и не злятся долго. Я вот решил, что позже начну учить казахский язык, бабушка, у которой я живу, пообещала, что будет учить меня. Она мне так говорит: "Ты, балам, обживайся, привыкай, а потом и язык выучишь, я тебе помогу", – рассказал он.

"Я сразу решил, что уеду из России"

Ирине 25 лет, а ее молодому человеку Сергею — 28. Ребята приехали из Перми. Первого октября они должны были пожениться.

Отмечается, что Ирину воспитывала бабушка, родители девушки погибли, когда ей было три года. Она профессиональный переводчик, свободно владеет английским, французским и немецким языками. Сергей тоже переводчик, он говорит на английском и владеет итальянским, основное образование у парня – техническое, он инженер.

"До войны я работал в одной известной крупной российско-немецкой компании. Но с началом всего этого кошмара немецкая сторона расторгла все контракты. Без работы я не остался, с моей специализацией я востребованный специалист. Когда объявили мобилизацию, я сразу решил, что уеду из России. Родители у меня живут за границей, они мне сказали: "Решай сам". Ирина поддержала меня. Дня свадьбы мы ждать не стали, меня, скорее всего, уже забрали бы, поэтому мы собрали все сбережения, получили благословение от бабушки Ирины и уехали", — рассказал Сергей.

Границу молодая пара проходила 27 часов. Они сняли однокомнатную квартиру за 65 тысяч тенге на 10 дней, без мебели. Ирина делает в квартире генеральную уборку.

"Ели сидя на полу, постелили клеенку, а потом нам соседка столик дала, он низкий, дастархан называется, вот он сейчас нас выручает. Ну это все дело времени. Сергей уже насчет работы узнавал, ему предложили несколько вариантов. У меня тоже есть задумки кое-какие", – сообщила девушка.

Уезжать из Уральска ребята не собираются. Город они назвали уютным, а жителей – доброжелательными и отзывчивыми.

"Нам с матерью главное, чтобы вы были живые и счастливые"

Для следующих героев истории Уральск – место транзита.

Гоша и Аркадий братья-близнецы, им по 23 года, приехали из Санкт- Петербурга, направляются в Грузию. Там собираются жить и работать, по крайней мере, первое время, говорят они.

У Аркадия и его брата технические специальности, связанные с разработкой новых технологий. Они уверены, что применение себе и тому, что умеют, всегда найдут.

"Я и брат работали в этот день, до нас обоих новость о мобилизации не сразу дошла. Наши родители все услышали и до нас донесли", – рассказал Аркадий.

У них две взрослые сестры, старше их на 20 и 18 лет.

"Нашему отцу 65 лет, а маме – 63 года. Папа приехал ко мне на работу и без объяснений, со словами "по дороге все расскажу", буквально запихнул меня в свою машину, а моя так и осталась на парковке. В это же время то же самое с Гошей проделала мама.

Мы ехали, а отец мне говорил, что произошло и чем это грозит нам с братом. Я спросил: "А как же вы с мамой?" В ответ папа почти закричал: "Нам с матерью главное, чтобы вы были живые и счастливые". И добавил: "Мы с матерью не для этого вас рожали, человеку нужно быть счастливым и свободным, я на то и отец, чтобы вам это показать и поддержать".

Пока мы в Уральск добирались, я все думал над этими словами отца. Я понял в тот момент, что я его очень люблю", – добавил он.

Аркадий с волнением рассказывал, что происходило с его семьей за последние дни. Гоша молча слушал, и только в конце разговора произнес: "Мобилизация скорректировала тысячи жизней".

Об Уральске семья Аркадия и Гоши знала от близких друзей семьи, которые сами родом этого города. О съемной квартире договорились заранее – за 60 тысяч тенге за месяц, оплатили вперед. По приезду парней ждал сюрприз.

"С нас попросили еще 160 тысяч тенге. Пришлось отдать. Мы с братом сняли все, что было накоплено нами, мы пахали и зарабатывали. Но здесь много ребят, у кого совсем другие возможности. Я не жалуюсь и не возмущаюсь, во все времена так было, что одному – горе, другому – выгода, просто я подумал, это изменится когда-нибудь или нет?" – задался вопросом Аркадий.

И все же он добавил, что, несмотря на всю ситуацию с арендой жилья, с таксистами, в Уральске больше отзывчивых и добрых людей.

"У вас очень красивый город, я совершенно искренне вам об этом говорю. Мы прошлись по старому городу, он же такой исторический. Мы снимаем квартиру в районе "Революции", а это, оказывается, старый центр, интересно…

До новой части города пока не добрались. Мы будем в Уральске еще какое-то время, потом дальше поедем. Наши родители так рады, что мы здесь у вас находимся. Мама сказала нам, чтобы мы по центру прошлись, и оказалась права – нам понравилось. Родители бывали в Уральске несколько раз. В Питере очень много людей из Уральска, особенно студентов. Эх, жаль, что повод приехать к вам в город совсем нерадостный. Верю, что все изменится в лучшую сторону", – заключили парни.

"Не допущу, чтобы сыновья на войну пошли"

Ахмед – чеченец, он привез из Москвы в Уральск трех сыновей 18, 23 и 26 лет. Они сутки ждали перехода границы. Отдали по 10 тысяч рублей за четверых водителю автобуса. Ахмед говорит, что рад наконец добраться до Казахстана.

"Отдохнем, и дальше двинемся в Турцию", – сказал мужчина.

Он родился в Джамбуле. Когда ему был год, родители переехали в Чечню. Рассказывает, что ему стало плохо 24 февраля, когда Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.

"Я все время открыто говорил на работе после 24 февраля своим коллегам, что эта война – бесчестная. И молодежи вокруг меня говорю, что надо интересоваться политикой, знать, что делают политики. Иначе ты в один момент окажешься выброшенным из своей жизни. Сюда, в Казахстан, приехала пассивная оппозиция, кто против войны. Они не принимают путинскую политику. Те, кто ее поддерживает, не поехали сюда. А активная оппозиция там, в России, забита на митингах дубинками, сидит в тюрьмах", – заявил Ахмед.

По его словам, он пережил две войны в Чечне. Был ранен, его дом разметало взрывом снаряда. Начинал свою жизнь с нуля в Саратове.

"Россия делает с Украиной и украинцами то же самое, что сделала с Чечней. Я знаю, что это такое – война. Как только сообщили о мобилизации, я кинулся собирать сыновей, они у меня в этот момент в разных городах были. Старших из Москвы забрал, младшего – из Саратова. Там жена с тремя младшими детьми. Ни за что не допущу, чтобы мои сыновья на войну пошли, руки замарали в крови украинцев или погибли", – добавил мужчина.

Ранее мы рассказывали про тренера из России, который поделился впечатлениями о городе Актобе, упомянув, что не встречал более гостеприимных людей. Еще один россиянин, который решил уехать в Казахстан, рассказал, с чем столкнулся на границе и как пытался выехать из России.

А один из гостей Казахстана, обустроившись в городе Актобе, временно решил стать волонтером. Сейчас он сам помогает с поиском жилья и работы, а также консультирует по вопросам оформления документов вновь прибывших россиян.

Тем не менее напомним, в Минтруда Казахстана почеркнули, что прибывшим гражданам России не создаются особые условия. Кроме того, отмечалось, что на государственные рабочие места и в госкомпании казахстанцы будут трудоустраиваться в приоритетном порядке, тогда как частному сектору будет предоставлено право выбора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990578-luchshe-byt-trusom-chem-pokoynikom-rossiyane-uehavshie-ot-mobilizatsii-v-uralsk-podelilis-svoimi-istoriyami/