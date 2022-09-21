Путин объявил о частичной мобилизации в России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил о частичной мобилизации в России. Об этом сообщили в Telegram ТАСС со ссылкой на трансляцию Mash.

"Путин заявил о частичной мобилизации в РФ", - гласит сообщение.

"Для защиты нашей страны и народа, мы используем все имеющиеся у нас средства", - сказал он.

Российский президент объявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

При этом призывать будут тех граждан, которые находятся в запасе. Они же будут проходить дополнительную военную подготовку.

Предполагалось, что обращение российского президента будет показано 20 сентября. Но анонсированное выступление так и не состоялось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков перестал выходить на связь. При этом часть российских СМИ удалили публикации, анонсирующие обращение Путина.

Позже СМИ сообщили, что оно было перенесено на 21 сентября.

Ранее стало известно, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР пророссийские власти объявили о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав России. Они пройдут 23-27 сентября.

Также положение о проведении референдума подписал глава ВГА Запорожской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988840-putin-obyavil-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii/