"Таких несчастных и замученных людей я раньше не видел": россиянин об очередях на границе с Казахстаном

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: baza.io

Россиянин по имени Александр, который после объявления в РФ частичной мобилизации, решил уехать в Казахстан, рассказал, с чем столкнулся на границе. Его рассказ опубликовал сайт "База".

Александр пытался выехать из страны через Астраханскую область.

Добраться до границы

"Мчались к границе под Астраханью в режиме аврала: за ночь собрали чемоданы, бросили ключи от квартиры с котом друзьям и полетели в Волгоград, так как только туда в эти дни были нормальные цены на билеты. Самолет был полностью забит мужчинами. Когда заходил, услышал, как одна бортпроводница шепнула другой насчет пассажирки: «О, девушка, ничего себе! Впервые за два дня».

Уже в самолете стало ясно: ехать, как мы планировали, на поезде до Астрахани очень долго, и потому прямо в аэропорту взяли таксиста. Спросили, за сколько он довезет до границы под Астраханью, и он, назвав сумму в 15 000, сразу получил ее в руки. Мы гнали больше ста весь путь", - рассказывает мужчина.

Он отмечает, что на заправке работник АЗС едва не затеял драку, обвинив Александра, что он "бежит из страны".

Звезды и безысходность под Астраханью

"Подобрались к границе Астрахань - Атырау с наступлением темноты, тогда длина пробки до КПП была уже 14,9 километра. Там уже царила анархия: нам с ходу предложили купить велосипед за 50 000 рублей, на котором можно было проехать границу. Далее следовал жуткий марш-бросок в кромешной тьме с чемоданами под дождем в дикий холод: вместе с тьмой на пробку опустилась осенняя прохлада и ливень", - рассказывает россиянин.

По его словам, они прошли вместе с чемоданами около 8 километров, разглядывая, как люди друг с другом ругаются из-за мест, как плачут уставшие дети в машинах, как кричат кошки в переносках.

"Люди пытались лечь спать в совершенном аду. Над нами, стоит отметить, висело фантастически красивое звездное небо: в радиусе километров не было огней, и это был фантастический вид на звезды. Но вместе с тем впервые пришло отчаяние: стало понятно, что выжить тут будет нереально.

Вокруг сновали люди на велосипедах с подвязанными к спине чемоданами, люди на гироскутерах, самокатах, местная банда бородатых наглецов, отжимавших места поближе к границе на продажу, и огромная, невообразимая по длине пробка из легковых и большегрузных машин, у которой не было конца. Спустя два часа такого движения, не найдя конца очереди, мы устали смертельно, и пришло понимание: либо мы сейчас едем в аэропорт и домой, либо должны немедленно устроиться на ночлег. Я был замерзший, мокрый и абсолютно раздавленный безысходностью", - вспоминает Александр.

"Голодные игры"

В итоге мужчина увидел парня, который ехал в автомобиле один. Александр предложил скооперироваться - вместе поехать в сторону Казахстана, заменяя друг друга за рулем.

"Мы часа три-четыре ехали с ним, стараясь лавировать между дальнобойными машинами, которые пытались блокировать дорогу бомбилам, занимающим места. При этом мы весело болтали за жизнь. Стало понятно, что компания приятная.

Я чувствовал, что дико устал. Время уже было около часа ночи, как вдруг движение встало. Перед нами была вереница дальнобойщиков, уходящая в бесконечную даль, и мы в ожидании, когда вновь начнется движение, заглушили двигатель и в какой-то момент уснули.

Я проснулся спустя пару часов: было холодно даже внутри машины, хотя спал я в куртке. Парень, который нас взял, курил возле авто, закутанный во всю одежду, что у него была. Мы стояли окруженные со всех сторон дальнобойщиками, которые спали в кабинах. А вокруг был шум двигателей. Казалось, все едут, и только мы стоим в своем маленьком дальнобойном ряду.

Парень сходил на разведку и вернулся с криком "Погнали!". На часах было только 4 утра, и тьма была непроглядная. Мы очень аккуратно вылезали между дальнобойщиками на обочину и, когда выехали, увидели сцену из какого-то плохого спин-оффа фильма "Голодные игры": сотни автомобилей носятся по полю, пытаясь обогнать друг друга в пробке на дороге и влезть где-то ближе к первому блокпосту ГИБДД.

Мы вместе со всеми выехали на поле и оказались в абсолютной мясорубке: ночь, вой моторов и сотни водителей, выдавливающих друг друга с дороги в кювет. Уже не знаю, как у паренька это вышло, но благодаря своей наглости и терпению он нашел небольшой перекресток с проселочной дорогой, чтобы вклиниться, и мы заняли позицию до рассвета", - вспоминает Александр.

Ближе к утру на перекрестке появился сотрудник ГИБДД, который пытался разрулить образовавшуюся пробку из автомобилей.

"Водителей, ждущих в пробке уже сутки, это злило: кто-то за ночь влез без очереди из-за дальнобойщиков, которые заблокировали поток в знак отместки за потерянное время. Теперь такие водители не давали сотруднику ГИБДД пропускать влезшие с обочины машины.

Инспектор был абсолютно уставший и изможденный и в какой-то момент просто ушел, оставив все это дело жить своей жизнью. А жизнь была такая: пока на горке совершали намаз мусульмане, семьи с детьми пытались умыть уставших и невыспавшихся детей, а кто-то гулял с собакой, привезенной с собой в этот кошмар", - пишет мужчина.

Когда Александр с остальными попутчиками поняли, что не смогут пролезть в очередь из фур и других авто, они решили поискать "сообщников на прорыв".

"Картина открывалась жуткая. Поговорив с окружающими, мы узнали, что люди, стоявшие в честной пробке, провели здесь уже сутки, тогда как наш маршрут занимал около 10 часов. Многие были с детьми, пожилыми родителями, животными. Кто-то из них набрал попутчиков. Но всех объединяло одно: все они, так же как и мы, ночью были заблокированы колонной дальнобойщиков.

Услышав шум машин и оскорбившись такой наглостью, водители бросились объезжать их по полям, перемешивая все очередности. Этот перекресток был всего в 5 километрах от границы", - рассказывает россиянин.

Банка майонеза, драки и ФСБ

По его словам, в пробке было много машин с Северного Кавказа: с номерами из Дагестана, Чечни, Ингушетии. Люди везли семьи, детей, родителей: их семьям угрожало наказание за то, что они уклоняются от мобилизации, поэтому всех брали с собой. Здесь же были и напуганные студенты, и взрослые мужчины, и ребята со всей страны: Ростовской, Краснодарской областей, попадался Санкт-Петербург и Карелия.

"Куда, спрашиваю у водителя, здесь ходят в туалет? Он смеется: "А как ты думаешь? Спустись с дороги". И тут я увидел страшное зрелище: отходить от дороги далеко нельзя — вдруг твое место займут? Тех, кто ушел дальше 50 метров, разворачивали пограничники. Поэтому люди были вынуждены ходить в туалет прямо здесь, на глазах всей пробки. Десятки тысяч людей, женщин, мужчин, любых вероисповеданий и культур. Все делали это здесь.

Обстановка накалялась: люди не могли поделить дорогу, и вспыхивали драки в разных частях пробки. Солнце окончательно поднялось, и стало жарко. Еще ночью ты заворачивался во все вещи из чемодана, а сейчас потел в футболке", - цитирует издание Александра.

Позже мужчинам стало понятно, куда уехал сотрудник ГИБДД: он вернулся с группой пограничников и бойцами ФСБ. Они подняли оружие, будто угрожая начать пальбу в воздух, но толпу это мало пугало: несколько ретивых ребят попытались втянуть в драку инспектора. Только с появлением майора ГИБДД — уставшего, с выгоревшей на солнце кожей и грозным голосом — удалось сбить накал и договориться о системе проезда, которая здесь, к слову, тоже была, но не соблюдалась — как только инспектор принимался разруливать проблему в одной точке пробки, вспыхивали бои в другой.

"Мы смогли въехать на точку, указываемую в многотысячных чатах пробки как ключевую, после которой "ад заканчивается" и "все становится интеллигентно". Здесь находился узкий мост, и далее авто двигались в образовавшейся колонне одна за другой. Ну как двигались: за 12 часов все продвинулись на 600–700 метров, не более.

Тут появилась гуманитарная проблема: у кого-то заканчивалось топливо, у кого-то еда и вода для детей и взрослых. Некоторые были отправлены в город за едой, но тут же попадали в капкан: их машины не хотели пропускать обратно в задней части пробки, и эти машины выбывали из общей гонки.

К этому времени о пробке уже трубили СМИ. Новости от тех, кто был на границе, расстраивали: они стояли по трое суток. Мы достигли поселка, в конце которого находился КПП, только к темноте. В поселке в это время совершенно опустел магазин: только одинокая банка майонеза стояла в пустом холодильнике. Проблема с водой, едой и топливом решена не была: люди в моей части колонны делились этим с соседями, некоторые продолжали толкать машину, чтобы не заводить авто и не тратить топливо. Я отдал две из трех оставшихся бутылок воды в соседние машины с детьми, а также раздал большую часть своей аптечки. Особенно было популярно обезболивающее", - делится россиян.

Он отмечает, что вдоль дорог везде лежал мусор, на который сбежались бродячие собаки. Еда почти у всех кончилась, наступила ночь, и снова стало холодать.

"На помощь пришли жители поселка. Они за крайне низкие цены стали продавать еду, заряжать телефоны, бесплатно пускать в туалет, а детей — отдохнуть в дома. Но вместе с темнотой пришла и новая проблема: организованные "мафиози" держателей мест вклинивались в ряды. Их целью было удержать позицию в этой части пробки и продать их тем, кто прибыл в конец.

По слухам, место в этой части пробки стоило по 25–30 тысяч рублей. Это приводило к конфликтам и дракам, маханию ножами и угрозам убийством. На самые громкие драки прилетали сотрудники ФСБ на "Барсе", в балаклавах и с автоматами. Это успокаивало конфликтующих — до отъезда офицеров", - рассказал мужчина.

Дорожная "мафия"

В 4 километрах от границы уже было много пешеходов с сумками. Они доходили до этой части колонны и просились в машины: переходить границу пешком было нельзя.

"У обочины были свалены велосипеды: люди, накупившие их в конце пробки за 30–50 тысяч рублей, у КПП узнавали, что на велосипеде было все-таки нельзя. Пеших кто-то подсаживал бесплатно, а кто-то брал за деньги. И тут начался новый коллапс: каждый, кто слышал о более высокой цене, поднимал цену у себя, и в итоге стоимость места в машине выросла до 40–50 тысяч рублей.

Чем темнее становилось, тем активнее начинались бои во второй части "Голодных игр". Вместе с этим накопилась усталость: за двое суток, из которых на сон пришлось 3 часа, мы не выспались. Первоначальный план, согласно которому мы хотели меняться местами с водителем, разбился о необходимость вылетать из машин по свисту — для обороны мест от влезавших барыг-продавцов. Это длилось всю ночь.

Третьи сутки прошли по абсолютно такому же сценарию, но изменились цены: мы были уже в 2 километрах от КПП, и цены на места для пассажиров достигали 70 тысяч. Еда и вода стали дефицитными, мы совсем отказались от еды в пользу детей, водой нас снабжали местные жители совершенно бесплатно. Для экономии топлива многие стали толкать машины", - пишет мужчина.

Чтобы хоть как-то спать, часть не умеющих водить пассажиров освоила основы вождения.

"К ночи началась третья серия "Голодных игр" с еще более активным противостоянием. Здесь уже оставалось менее 500 метров до КПП, и дорога была блокирована десятками мужчин, утверждавших, что это их территория, а машины будут пропускаться по системе "шесть из колонны — одна их".

"Одна их" представляла собой минивэн с вместимостью 6–12 человек, куда сажали пешеходов по цене от 70 до 90 тысяч рублей за место. На дороге появились "служебные машины" с сопровождением ГИБДД, следовавшие в сторону КПП. В числе служащих были замечены пожилые женщины и подростки. Обратно они не возвращались.

Бои длились до утра. Под эффектный рассвет мы пересекли КПП. Там все уже были знакомы: сотрудники ФСБ, помогавшие отвоевывать места, пограничники, с уставшими лицами проезжавшие мимо пробки на микроавтобусе, работники ГИБДД, нервно курившие после изнуряющей смены в ночном кошмаре", - вспоминает Александр.

На КПП, по словам россиянина, были и молодые люди, которых задержали в связи с тем, что они получили повестки. Стало ясно, что слухи о списках на границах вовсе не были слухами.

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: baza.io

Переход

"Под встающее солнце мы с уже родными соседями пересекали границу и неслись по буферной зоне, в которой, как нам завещали сотрудники российской погранзаставы, не стоит покидать автомобиль. Проехав шесть километров из двенадцати, мы уткнулись в новую пробку.

У буферной зоны была особенность: здесь не было ни сотрудников ГИБДД, ни ФСБ. Зато были свои барыги: они перевозили людей за 30–50 тысяч от одного КПП до другого через встречную полосу. Здесь они были более подготовлены и ездили по двое, с охраной. Но и люди, попавшие в эту зону, были уже ветеранами и прямо между двумя погранзаставами мастерили себе примитивное оружие близкого боя. Как ни странно, боев не было. Но день прошел в столкновениях и наездах машин барыг на активистов пробки", - рассказал мужчина.

Моторы здесь не заводились, даже для движения в горку, пить воду перестали даже женщины, кто-то набирал воду из местной реки, которая оказалась достаточно чистой. По словам Александра, здесь не было слез и истерик: к четвертым суткам погранперехода плакать уже не умели, лишь сурово грустить.

"Я был знаком с людьми на десятки машин назад и вперед: отличные ребята со всей европейской части страны, бегущие от правительства и безысходности.

Организовывались сигналы тревоги и группы быстрого реагирования для непропуска барыг. Дальнобойщики, чудом прорвавшиеся в эту зону, грели воду для бытовых нужд: некоторые впервые за эти дни чистили зубы или умывались. На реке появилась лодка: в ней приплыла семья из республики Северного Кавказа, пересекшая таким образом границу: они бесплатно раздавали всем еду, воду и лекарства.

К ночи приехали российские пограничники. Они строго запретили покидать автомобили: таковы были правила проезда. Исключения сделаны были для тех, кто толкает машины. К глубокой темноте мы прошли мост — переход через границу и встали в очередь к казахскому КПП", - рассказывает мужчина.

Последний этап "квеста" был связан с полным отсутствием сил, добавил Александр.

"Без еды, сна и покоя мы провели по четверо суток. Впереди было еще шесть часов в пробке. Появился интернет, а вместе с ним в чате пробки появилась информация о местах в машине по 150 000 рублей и барыгах, которые перевозили людей в нейтральную буферную зону за одну сумму, а уже в буферной зоне требовали другую. Те, кто не соглашался, отправлялись обратно.

Водители засыпали за рулем: сказывались по 80–96 часов без отдыха. Все были измождены и глубоко несчастны. Казахские пограничники встречали людей сочувствием и крайне лояльным досмотром. Впервые показалось, что мы действительно беженцы: таких несчастных и замученных людей я раньше не видел. Впереди у нас было еще шесть часов по бездорожью в степи до ближайшего города", - закончил Александр свой рассказ.

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: baza.io

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990461-takih-neschastnyh-i-zamuchennyh-lyudey-ya-ranshe-ne-videl-rossiyanin-ob-ocheredyah-na-granitse-s-kazahstanom/