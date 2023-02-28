Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Астану

Энтони Блинкен. Фото: William West - Pool/Getty Images

Самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в Астане сегодня, 28 февраля. Об этом сообщили журналисты из пула главы Госдепа США в своих соцсетях.

Дипломатический корреспондент Иэн Марлоу в своем Twitter-аккаунте сообщил, что борт приземлился в Астане этой ночью.

"Мы только что приземлились в Астане, Казахстан, в рамках поездки госсекретаря Блинкена в Среднюю Азию и Индию (на встречу министров иностранных дел G20)", - говорится в твите.

О прилете в Астану сообщил и корреспондент Госдепартамента Шон Тендон в Twitter.

"Блинкен начинает путешествие по Центральной Азии в Казахстане, его встречают в 2 часа ночи на продуваемом всеми ветрами асфальте в обледенелой Астане. Температура - минус 8°C", - написал Тендон.

О визите Блинкена в Казахстан стало известно 24 февраля.

Тогда в казахстанском МИДе сообщали, что в Астане Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день Блинкен поучаствует в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Она также пройдет в столице.

"На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", – отмечали во внешнеполитическом ведомстве.

Вчера, 27 февраля, Блинкен в своем аккаунте в соцсетях сообщил, что, помимо Казахстана, посетит также Узбекистан и Индию.

"Это будет моя первая поездка в качестве госсекретаря в Казахстан и Узбекистан, и я с нетерпением жду дальнейшего развития наших партнерских отношений с Центральной Азией", - отметил Блинкен.

Напомним, пост госсекретаря США Энтони Блинкен занял в январе 2021 года. Его кандидатуру на эту должность выдвинул президент США Джо Байден.

Блинкен родился 16 апреля 1962 в Нью-Йорке.

Выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов. Доктор права, вел адвокатскую практику в Нью-Йорке и Париже.

В разные годы работал в аппарате Совета национальной безопасности США, был спецпомощником президента по внешнеполитическим вопросам, входил в руководство Центра стратегических и международных исследований.

Когда в 2009 году Барак Обама стал президентом, а Джо Байден – вице-президентом, Блинкен занял пост советника вице-президента по нацбезопасности, а в 2013 году стал заместителем советника по нацбезопасности президента.

Позже был заместителем госсекретаря, в 2017 году сотрудничал с газетой New York Times и телеканалом CNN, а в 2018 году основал консалтинговую фирму WestExec Advisors. В 2020 году вошел в избирательный штаб Байдена и стал его советником по международным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011080-gossekretar-ssha-entoni-blinken-priletel-v-astanu/