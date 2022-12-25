В России хотят повысить налоги для уехавших из страны граждан

Паспорт РФ. Иллюстративное фото: pexels.com

Спикер Госдумы РФ (нижняя палата парламента в России) Вячеслав Володин заявил, что правительство страны собирается отменить все льготы для уехавших из страны граждан и тем самым повысить им налоги. Соответствующее сообщение он оставил в Telegram.

"Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.

Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких", – утверждает Володин.

Володин отметил, что покинувшие Россию граждане, которые до сих пор работают на российские компании удаленно, пользуются всеми льготами. И будет, по его мнению, правильно отменить для них эти льготы.

"Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны.

Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", – высказался спикер Госдумы России.

Он сообщил, что правительство России работает над соответствующими изменениями в законодательство.

Как пишет РБК, на данный момент россияне, уехавшие из страны, но продолжающие вести свой бизнес в России или работать на российские компании, должны платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на уровне 13% (15% - для высокооплачиваемых работников). Это в том случае, если работник остается налоговым резидентом России.

А если он перестает быть налоговым резидентом страны (для этого нужно пробыть за рубежом более 183 дней в году), данное обязательство пропадает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002946-v-rossii-hotyat-povysit-nalogi-dlya-uehavshih-iz-strany-grazhdan/