МВД: Из России в Казахстан въехало более 200 тыс. человек, выехало – 147 тыс.

Рюкзак и сумка. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах кабмина рассказал, сколько россиян въехало на территорию Казахстана с 21 сентября, со дня объявления в России о частичной мобилизации, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задали журналисты министру внутренних дел.

Глава МВД Марат Ахметжанов в ответ привел последние статданные.

"Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", – заявил он.

Ранее глава МВД рассказал, сколько россиян подали на получение гражданства Казахстана с 21 сентября. По данным Ахметжанова, за отчетный период 382 гражданина России подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК. Кроме того, он отметил, что в целом криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990948-bolee-200-tysyach-grazhdan-rossii-vehalo-v-kazahstan-soobschili-v-mvd/