Живут в шалашах и жгут костры: россияне сутками стоят в очереди на границе с Казахстаном

Россияне на границе. Фото: mgorod.kz

До сих пор на казахстанско-российской границе наблюдаются многокилометровые очереди. Некоторые россияне простаивают в них по пять суток. Корреспонденты портала "Мой город" побывали на месте и рассказали о ситуации.

29 сентября журналисты побывали на двух пограничных пунктах пропуска: "‎‎Сырым" ("Маштаково" со стороны РФ) и "Шаган" ("Теплое" со стороны РФ). Отмечают, что очередь со стороны России тянется уже на более чем 30 километров.

Те, кто уже попал на территорию Казахстана, рассказывают, что некоторым приходилось бросать свои авто, нанимать эвакуатор, покупать втридорога продукты и бензин, готовить еду на горелках, согреваться у костров и даже сооружать шалаши.

Шалаши на границе. Фото: mgorod.kz

На пограничном посту "Сырым" в обязательном порядке пропускают транзитные фуры, а вот пеших и людей на легковом транспорте было мало.

Корреспонденты издания заметили, что с казахстанской стороны подешевели услуги такси. Если в первые дни наплыва людей с одного человека за путь от поста до Уральска брали по 2000 рублей (чуть более 16 тысяч тенге), то сейчас - в два раза меньше. Дежурит у поста и патрульная машина.

Россияне на границе. Фото: mgorod.kz

На пункте пропуска "Шаган" журналисты поговорили с людьми, которым пришлось пять суток ночевать в авто, чтобы пересечь границу.

Выяснилось, что они приехали из Пензы и направляются в Алматы. По их словам, на российской стороне очередь двигается очень медленно, люди разжигают костры и греются возле них. Некоторые прихватывают с собой горелки, греют на них консервы и каши.

Очереди на границе. Фото: mgorod.kz

"Когда приезжает машина с продуктами, то их разбирают в считанные секунды. Если ты проспал этот момент, жди в надеже, что завезут еще. Все нереально дорого. Если отъехать куда-то, то тебя снова отправят в конец очереди. Пять литров бензина продают за 1000 рублей (чуть более 8 тысяч тенге)", - рассказали путники.

В основном все едут к родным и знакомым, но есть и те, кто отправляется в никуда, лишь бы пересечь границу.

Вторая семья направлялась из Кирова в Уральск. У них нет родственников, они намерены пока пожить в Казахстане.

Очереди на границе. Фото: mgorod.kz

По словам россиян, они стояли в очереди четверо суток. Покупали продукты в сельских магазинчиках. Кстати, в приграничных селах местные жители уже готовят горячее и распродают тем, кто стоит в очереди.

"Никому такого не пожелаешь. Это ужасно оказаться в такой ситуации. Мы просто бежим в никуда", - сказала Анастасия.

Встретились и россияне, которые не могут вернуться на родину. По словам жительницы Самары Людмилы, они приезжали в Актау на отдых и теперь пытаются попасть домой.

"Стоим с раннего утра на пограничном посту "Шаган", никак не дождемся, пока проедем. Ваши пограничники говорят, что нейтральная территория заполнена, а наши просто пропускают по пару человек в час. Мы с ребенком, кто знал, что так получится", - отметила женщина.

Напомним, очереди на границе с Казахстаном стали появляться после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990366-zhivut-v-shalashah-i-zhgut-kostry-rossiyane-sutkami-stoyat-v-ocheredi-na-granitse-s-kazahstanom/