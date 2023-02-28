Токаев принял Энтони Блинкена (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Энтони Блинкен. Фото: Акорда

Сегодня, 28 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал президент.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Энтони Блинкена. Фото: Акорда

Говоря об экономическом сотрудничестве, глава нашего государства отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиции более 62 млрд долларов.

Лидер Казахстана приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.

В свою очередь государственный секретарь США выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.

"На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу.

В то же время мы благодарны Вам и Вашей команде за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи. Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам.

Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне. Я очень рад находиться здесь и вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества", – сказал Энтони Блинкен.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Энтони Блинкена. Фото: Акорда

Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.

Напомним, что Энтони Блинкен прилетел в Астану сегодня утром.

Ранее он поделился снимками из Казахстана и поблагодарил посольство Соединенных Штатов в РК за работу.

"Дипмиссия США в РК каждый день способствует укреплению связей между нашими двумя странами и народами", – написал Блинкен.

Также государственный секретарь США провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

После переговоров госсекретарь США примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1 – они состоятся в казахстанском МИДе.

Как сообщается на официальном сайте Госдепартамента США, государственный секретарь назначается президентом Соединенных Штатов по совету и с согласия Сената. Он является главным советником президента по иностранным делам.

Секретарь осуществляет внешнюю политику президента через Государственный департамент, в который входят дипломатическая служба, государственная служба и Агентство США по международному развитию.

Добавим, что Энтони Блинкен – 71-й государственный секретарь США. Об этом также сообщается на сайте ведомства.

Он был назначен президентом Джо Байденом 23 ноября 2020 года; подтвержден Сенатом США 26 января 2021 года; и приведен к присяге вице-президентом Камалой Харрис на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011148-tokaev-prinyal-entoni-blinkena/