"С казахом путают постоянно": мигрант из Якутии рассказал о жизни в Алматы

Мигранты из Якутии, самого холодного региона России, рассказали о переезде в Казахстан, трудностях и жизни в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

29-летний Ньургун Томтосов в Казахстан переехал под конец 2022 года: сначала в Шымкент, потом в Алматы. Для этого ему пришлось продать машину и потратить все сбережения – путешествие из Якутии - недешевое удовольствие. Из страны уезжал без багажа, с одним рюкзаком.

Как рассказывает Ньургун, большую поддержку в переезде ему оказали родители. Отправляли деньги на первое время, пока не нашел работу, помогали с поиском информации для мигрантов.

"Самым трудным было найти квартиру, особенно в Алматы. Знакомые рассказывали даже, что в Астане им не посчастливилось наткнуться на мошенников и остаться без средств. К счастью, я с таким не сталкивался. В целом, особых проблем не было, все здесь встретили меня приветливо, с отзывчивостью", - признается мужчина.

Освоился в Казахстане он достаточно быстро. Казахи и якуты во многом похожи, отмечает Ньургун. Не только внешностью, но и языком. Поэтому за все то время, проведенное в Алматы, мужчина не только научился понимать местных жителей, но и немного говорить по-казахски.

"С казахом меня путают постоянно. Приходится говорить, что я якут и после этого рассказывать целую историю. Но я уже к этому привык", - смеется Ньургун.

Сейчас мужчина совмещает работу в нескольких частных клиниках, в дальнейшем планирует получить вид на жительство в Казахстане. Врач рассказывает: после морозного Якутска местный климат кажется самым подходящим для переезда.

"Тут круглый год тепло. Радуют горы. Когда гуляешь по улице, смотришь на них и сразу приятно становится на душе", - поделился он.

Лето в Якутии действительно короткое, хоть и жаркое. А вот зима исключительно суровая, в среднем до -50, рассказывает еще одна якутянка Светлана Охлопкова. Так же, как и Ньургун, в Алматы Светлана переехала зимой.

Девушка рассказывает, когда она улетала из Якутска, было -48 градусов. В иллюминатор самолета она видела лишь белый, как молоко, туман и мелькающие огоньки аэродрома. А приземлилась Светлана уже в солнечной и теплой, по якутским меркам, Астане.

"Я переехала вслед за своим парнем, он еще в сентябре улетел. Мне тогда пришлось переезжать к маме, копить деньги на Казахстан. Чтобы, когда я прилетела, я могла обеспечить финансовую подушку для нашей пары", - вспоминает Светлана.

Однако, в отличие от Ньургуна, быстро освоиться здесь у якутянки не получилось. Сказалось отсутствие знакомых и тоска по родине.

"Скучаю по близким, которые остались на родине. И по самой Якутии, конечно, тоже. Но в целом считаю, что смогла полюбить Казахстан. Мы братский народ – это очень помогает психологически", - поделилась девушка.

Так, как рассказывает Светлана, даже праздники в Казахстане и Якутии схожи. К примеру, Наурыз и якутский праздник Ысыах имеют одни корни – это празднование единства человека с природой. Только Ысыах отмечают в июне, в день летнего солнцестояния.

Схожа и любовь двух народов к мясным блюдам. И тут, и там едят конину, ценят мясные и молочные продукты.

"Местная кухня очень вкусная, порции в заведениях большие. Вообще на выбор в Алматы есть все кухни мира, так что найдется, где покушать дешево и вкусно", - отмечает Ньургун.

А вот Надежде Брик, переехавшей в Алматы в августе 2022 года, не хватает здесь блюд, традиционных для якутов, но необычных для казахов - замороженной жеребятины и рыбы (строганины). Но все это с лихвой окупает обилие зелени летом и теплая зима, отмечает она.

Надежда считает Казахстан идеальным местом для "мягкого" переезда. А на вопрос, будь у нее финансы и возможности, выбрала бы она для миграции любую другую страну, женщина твердо ответила - нет.

"У нас местами схожий менталитет, и, в целом, вот это постсоветское прошлое оно тоже дает много точек соприкосновения. Кроме того, мы - тюрки, у нас единые корни, и культурный код казахов легко считывается и легко воспринимается", - объяснила Надежда.

Как и других мигрантов из Якутии, Надежду постоянно путают с местными жителями. На это женщина реагирует спокойно.

"Это нормально. Я просто объясняю, что некоторые фразы не понимаю, а что я понимаю, то пытаюсь поддержать в разговоре. В целом, люди мне встречаются доброжелательные, спокойные, и проблем в общении я не испытываю", - рассказывает якутянка.

Надежда благодарит Казахстан за гостеприимство и дружелюбие и отмечает: не надо бояться переездов. Любые трудности в жизни временные, и лучше последовать за своим желанием, чем потом жалеть об этом всю жизнь. В любом случае, ты всегда можешь вернуться на родину и попробовать снова, уверена Надежда.