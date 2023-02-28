Энтони Блинкен поделился снимками из Казахстана

Энтони Блинкен в Казахстане. Фото: twitter.com/SecBlinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем поделился снимками из Казахстана и поблагодарил посольство Соединенных Штатов в РК за работу.

"Благодарен межведомственной команде, поддерживающей двусторонние отношения и программу реформ Казахстана. Дипмиссия США в РК каждый день способствует укреплению связей между нашими двумя странами и народами", – написал Блинкен, опубликовав несколько фотографий.

Также в официальном Telegram-канале МИД РК появились снимки встречи госсекретаря США с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Американский политик прибыл в МИД Казахстана для проведения переговоров.

Отметим, что во время своего визита в Астану госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств, сообщается на официальном сайте посольства США в РК.

Ректор Казахского национального университета искусств, народная артистка, профессор Айман Мусаходжаева поприветствовала госсекретаря и поблагодарила его за интерес к казахской музыке и за то, что он нашел в своем плотном графике время для визита в вуз.

Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств. Фото: посольство США в РК

Сообщается, что гостю рассказали о традиционных музыкальных инструментах, которые играют важную роль в культуре казахского народа и показали особенности их звучания.

Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств. Фото: посольство США в РК

Напомним, что сегодня самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в Астане.

Ранее МИД РК анонсировал, что в Астане Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. В этот же день Блинкен поучаствует в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Она также пройдет в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011140-entoni-blinken-podelilsya-snimkami-iz-kazahstana/