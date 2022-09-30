Тренер из России: Нигде не встречал людей более гостеприимных, чем в Казахстане
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В Казахстан из России приехал сертифицированный тренер федерации триатлона Сурен Арутюнян. На своей странице в Instagram он рассказал, как в Актобе ему помогал таксист и предложил бесплатный ночлег.
"Я много где побывал, посетил более 30 стран, но нигде не встречал людей более гостеприимных, чем в Казахстане", - поделился впечатлениями тренер.
По его словам, в первый день таксист привез его в центр Актобе и позаботился, чтобы он заселился в отель.
"Когда мы объехали около 8 отелей и выяснили, что все занято, он предложил бесплатно переночевать и позавтракать у него дома. Я отказался, он оставил свой номер телефона и уехал. Триатлонное сообщество выручило, как только узнали, что я здесь, нашли мне жилье", - рассказал Сурен Арутюнян.
А на следующий день он сидел в кафе и обедал. За соседним столиком человек спросил его, не приезжий ли он, нужна ли помощь.
"Помог найти выгодные билеты в Алматы и оставил свой номер телефона. Сказал, что тоже собирается туда и попросил, когда я приеду, чтобы обязательно ему позвонил, пригласит пообедать.
Ну, а как меня встретили местные триатлеты - это просто сказка. Возили по ресторанам, кормили и, вишенкой на торте, подарили чапан! До сих пор в это не верю.
Лечу завтра в Алматы, уже сами написали и нашли мне там жилье.
Забота друг о друге, о родных, о гостях, это то, что очень сильно греет и делает нас всех лучше. Здесь забота о гостях в культуре, в воспитании. В других странах не так это выражено, но люди везде хорошие, в это я верю", - резюмировал тренер.
Напомним, ранее другие россияне благодарили казахстанцев за неравнодушие и отмечали гостеприимство.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990460-trener-iz-rossii-nigde-ne-vstrechal-lyudey-bolee-gostepriimnyh-chem-v-kazahstane/