На пост о голодовке осужденного экс-министра культуры Мухамедиулы отреагировали в ДУИС

Осужденный экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы разместил в соцсетях пост, где сообщил о голодовке - на эту публикацию отреагировали в компетентном органе, передает NUR.KZ.

"Я объявил голодовку, так как с самого начала считал себя невиновным. В знак протеста против произвола я объявляю голодовку до лишения себя жизни", - говорится в посте на странице экс-министра Мухамедиулы в Facebook.

В пресс-службе ДУИС по Акмолинской области сообщили, что информация о голодовке осужденного не соответствует действительности.

"Он принимает пищу, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Жалоб и заявлений от него не поступало. Кроме того, в соответствии с установленным порядком осужденный не имеет доступа к сотовому телефону.

В то же время проводится проверка по факту публикации в социальных сетях от его имени. Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность", - сообщили в ведомстве.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

В сентябре 2023 года стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

В начале прошлого года Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.

На очередном заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы. А в прениях Мухамедиулы просил возобновить следствие, а также называл происходящее "пляской сатаны".

В итоге в конце февраля прошлого года Мухамедиулы вынесли приговор, назначив ему 11 лет лишения свободы. Позже в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны объяснили приговор, вынесенный экс-директору Нацмузея.