"Ты мой герой": дочь погибшего при крушении под Актау пилота выложила трогательный пост

Дочь Игоря Кшнякина – пилота, трагически погибшего при крушении самолета Embraer в актауском аэропорту – посвятила отцу трогательный пост, передает NUR.KZ со ссылкой на местное издание.

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Публикация появилась в приватном аккаунте TikTok Дарьи Кшнякиной. Его содержание публикует Media.az.

"Папа, ты мой герой, ты всегда останешься в моем сердце. Ты сделал все возможное, чтобы спасти десятки жизней, пожертвовав своей. Ты у меня очень сильный, я всегда буду гордиться, что у меня такой папа.

Ты был очень веселым, всегда делал все для нас, хотел чтобы мы были счастливы. Самый лучший папочка!" – написала Дарья.

Напомним, злополучный рейс обслуживали пять членов экипажа. Из них уцелели двое – бортпроводники Айдан Рахимли и Зульфугар Асадов. Пилоты Игорь Кшнякин и Александр Калянинов, а также третья стюардесса – Хокума Алиева – погибли при крушении.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer близ Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Накануне врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау: сообщалось, что в реанимации остаются шесть человек.

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России. Также перевозчик заявил, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".