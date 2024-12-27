"Общественность оценила это": президент Азербайджана поблагодарил казахстанцев

Президент Азербайджана позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Ильхама Алиева. В ходе разговора он поблагодарил жителей нашей страны.

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На сайте президента Азербайджана сообщается, что главы государств выразили соболезнования друг другу в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, на борту которого находились граждане обеих стран.

"Ильхам Алиев прежде всего лично выразил благодарность президенту Казахстана за проведение спасательных работ. Глава государства высоко оценил работу казахстанских спасателей, которые незамедлительно приняли необходимые в этих случаях меры и активно участвовали в спасении раненых пассажиров", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Алиев передал благодарность медицинскому персоналу Казахстана, выразил им признательность за заботливый подход к пострадавшим и профессиональное оказание медицинских услуг.

"Глава государства расценил проявленную солидарность простых граждан Казахстана с Азербайджаном, оказанную ими поддержку как еще один показатель того, насколько наши дружественные и братские народы привязаны друг к другу, отметил, что азербайджанская общественность высоко оценила это", - сообщили в пресс-службе Алиева.

В релизе также указано, что стороны провели обмен мнениями о ходе следствия и выразили уверенность, что в результате проведенного следствия причины аварии будут полностью расследованы.

Крушение самолета Embraer под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.

Кроме того, сегодня в министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL. Помимо этого, глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе. Он сообщил, что в день крушения в Грозном был объявлен план "Ковер".

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России.