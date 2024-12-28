"Был в шоке от того, что цел": пассажир рокового рейса Embraer поделился воспоминаниями

Пассажир потерпевшего крушение самолета под Актау Субхонкул Рахимов подробно рассказал о событиях во время полета и после трагедии, передает NUR.KZ со ссылкой на Anadolu.

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Мужчина заявил, что слышал "хлопок", но из-за тумана не уверен, что это было над Грозным. Но сразу после "хлопка", с его слов, выпала часть кислородных масок. Он также заметил повреждение на обшивке панели, самолет сильно трясло, затем начался набор высоты, который, как утверждает пострадавший, был долгим.

"Через какое-то время уже море показалось, уже погода более ясная стала, море показалось и самолет начал себя уже как-то неадекватно как-то вести", - рассказал Рахимов.

На вопрос о том, был ли "хлопок" именно за бортом и было ли это взрывом, Рахимов ответил утвердительно. Ему также показалось, что после "хлопка" судно стало неуправляемым, "болталось и шаталось".

После этого пассажиры начали осознавать, что могут умереть. Сам мужчина читал молитвы. Он не терял сознание и помнит, как его несколько раз отбросило назад, как ударился головой.

"Помню огонь перед глазами, желтое пламя какое-то было, а потом… ну там какие-то секунды прошли. А потом тихо все стало… тихо стало, тишина абсолютная. Я был в шоке от того, что я цел", - вспоминает Рахимов.

Хвост самолета, по словам мужчины, отлетел очень далеко, сам он в момент крушения сидел на 39 посадочном месте. После падения он освободился от ремня, а также пытался помочь другим. Вскоре прибыла скорая помощь.

Рахимов также выразил благодарность Казахстану за оперативность и помощь.

Отметим, Субхонкул Рахимов был одним из первых пассажиров, которые рассказали о произошедшем сразу в день крушения. Рахимов записывал видео с салона самолета и скинул своей жене, как только понял, что с самолетом что-то не так. Также он ранее уже заявлял о том, что слышал взрывы.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Между тем некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.