"Вы невероятные": жители Азербайджана благодарят казахстанцев за помощь при крушении самолета Embraer

Жители Азербайджана в соцсетях выразили благодарность жителям Казахстана, которые помогали выжившим пассажирам при крушении самолета Embraer близ Актау, передает NUR.KZ.

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Пользователь Azemoneyy в TikTok выразил благодарность казахстанцам. Он отдельно отметил работу казахстанских спасателей, а также людей, которые добровольно сдавали кровь.

Другой пользователь TikTok SuperAzzz записал видео, в котором показал казахстанский флаг и также выразил благодарность жителям нашей страны.

"Вы великие, вы невероятные, вы душевные, вы наши родные", - сказал он.

В аккаунте Recxelil опубликовано несколько видео с благодарностью казахстанцам, записанных на азербайджанском языке. В них автор называет казахстанцев братьями.

Кроме того, в его аккаунте есть и песни, которые он посвятил казахстанцам.

На странице Fazilwuvalanskiy публикуют сюжеты телеканалов, в которых говорилось, что казахстанцы сдавали кровь для пострадавших пассажиров. Все это сопровождалось комментариями с благодарностями.

"Огромное спасибо, братья-казахи", - написал пользователь.

Отметим, что в комментариях под всеми постами-благодарностями очень активны казахстанцы, которые оказывают ответную поддержку гражданам Азербайджана.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Между тем, некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.