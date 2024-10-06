Женис Касымбек принял участие в референдуме в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек принял участие в республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС, который проходит сегодня в Казахстане, передает NUR.KZ.

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Аким Астаны проголосовал на референдуме на участке №211 в столице. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

"С утра проголосовал на своем избирательном участке №211. В городе у нас открыто 460 избирательных участков. Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках!" - отметил в своем посте аким Астаны.

До этого свой голос на референдуме отдали глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, аким Алматы Ерболат Досаев и министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

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Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.