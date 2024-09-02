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Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев во время сегодняшнего послания народу страны рассказал, когда пройдет референдум по АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС.

Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера", - говорит президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение Правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ.

Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений", - заявил президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155989-tokaev-nazval-datu-referenduma-po-aes/

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