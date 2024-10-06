Референдум в Казахстане: кто из министров и высокопоставленных чиновников уже проголосовал

На данный момент приняли участие и отдали свой голос на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане ряд министров и чиновников страны, передает NUR.KZ.

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Сегодня принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Ерлан Кошанов. Фото: NUR.KZ

"Это важное решение, связанное с будущим Казахстана. Самое главное - это решение принимает народ. Это наглядный пример того, как работают конституционные реформы в Казахстане. Активность граждан очень высокая. Я думаю, что народ примет правильное решение", - заявил Кошанов.

Утром свой выбор сделал и государственный советник Ерлан Карин, посетив участок №164 в Астане.

"Я всегда утром прихожу (голосовать - прим.ред.). Это у меня, наверное, не то чтобы традиция или привычка. Во-первых, удобно ранним утром прийти, проголосовать, и заняться уже своими делами. Это привычка уже, честно говоря.

Сегодняшний референдум очень важен с точки зрения определения перспектив нашей страны. На любой референдум в любой другой стране, безусловно, всегда выносятся важные вопросы", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации в Telegram-канале, глава ведомства Нуржан Нуржигитов проголосовал на избирательном участке №253.

По данным пресс-службы Минобороны, генерал-полковник Руслан Жаксылыков также принял участие в республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС.

До этого свой голос на референдуме отдали глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, аким Алматы Ерболат Досаев и министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.