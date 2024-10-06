Референдум по АЭС в Казахстане: ЦИК озвучила первые данные по явке избирателей

На брифинге в Центральной избирательной комиссии референдума озвучили явку казахстанцев на референдум по состоянию на 10:00, передает корреспондент NUR.KZ.

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Сообщается, что к 10:00 явка граждан на голосование составила 17,79%, участие в референдуме приняли более 2,1 млн казахстанцев. Разбивка по областям выглядит так:

Абайская область - 15,36%

Акмолинская область - 17,18%

Актюбинская область - 19,21%

Алматинская область - 16,31%

Атырауская область - 17,11%

ЗКО - 16,43%

Жамбылская область - 16,19%

Жетису - 18,98%

Карагандинская область - 30,63%

Костанайская область - 16,90%

Кызылординская область – 20,91%

Мангистауская область – 16,45%

Павлодарская область – 14,04%

СКО – 15,83%

Туркистанская область – 18,56%

Улытау – 17,40%

ВКО – 17,85%

Астана – 24,08%

Алматы – 8,66%

Шымкент – 19,56%.

Напомним, сегодня, 6 октября 2024 года, в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны будут решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Голосование проходит с 7:00 до 20:00.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.