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30 лет независимости Казахстана

Когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане, сообщил Саткалиев

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, что пока не решено, какие вопросы выведут на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты вспомнили, что сегодня президент России Владимир Путин высказался о возможности участия "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане. В связи с этим они поинтересовались, значит ли это, что именно данная компания будет строить атомную электростанцию в Казахстане.

"Компания Росатом" является одним из вендеров, помимо этой компании заявки дали французская EDF, компании из Южной Кореи, КНР, а также две американские компании – General Electric и NuScale, то есть изучаем технологии установки малых модульных реакторов. Как я уже говорил ранее, решение будет приниматься после проведения референдума", – заявил он.

Между тем, по его словам, еще не решено, какие вопросы будут выведены на референдуме.

"Вопросы будут сформированы в соответствии с законом "О национальном референдуме". Мы вас будем информировать об этой работе. Сейчас повестка дня еще не сформирована. Правительству важно понять позицию населения Казахстана по вопросу строительства АЭС в Казахстане", – резюмировал Саткалиев.

Добавим, что в недавнем интервью российской газете президент Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве АЭС в РК. Он отметил, что у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране.

Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044714-kogda-vyberut-kompaniyu-kotoraya-postroit-aes-v-kazahstane-soobschil-satkaliev/

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