Премьер Олжас Бектенов проголосовал на референдуме (видео)
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Премьер-министр Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по строительству АЭС. Он проголосовал на избирательном участке №61, передает NUR.KZ.
Первым из высокопоставленных чиновников на референдуме по строительству АЭС проголосовал Олжас Бектенов - премьер-министр Казахстана.
Он проголосовал на избирательном участке №61, расположенном во Дворце школьников имени аль-Фараби.
Сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
На республиканском референдуме казахстанцы должны будут решить, нужна стране атомная электростанция или нет.
Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование проходит с 7:00 до 20:00. Некоторые избирательные участки начали работу на час раньше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170323-premer-olzhas-bektenov-progolosoval-na-referendume/
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