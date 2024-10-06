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Премьер Олжас Бектенов проголосовал на референдуме (видео)

Опубликовано:

Олжас Бектенов голосует на референдуме
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по строительству АЭС. Он проголосовал на избирательном участке №61, передает NUR.KZ.

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Первым из высокопоставленных чиновников на референдуме по строительству АЭС проголосовал Олжас Бектенов - премьер-министр Казахстана.

Он проголосовал на избирательном участке №61, расположенном во Дворце школьников имени аль-Фараби.

Сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.

На республиканском референдуме казахстанцы должны будут решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование проходит с 7:00 до 20:00. Некоторые избирательные участки начали работу на час раньше.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170323-premer-olzhas-bektenov-progolosoval-na-referendume/

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