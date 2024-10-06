Может ли возникнуть дефицит дизтоплива и бензина в Казахстане, ответил Саткалиев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал возможный дефицит топлива в Казахстане, заявив, что запасов в стране и дизтоплива, и бензина - достаточно, передает NUR.KZ.

Сразу после участия в референдуме министр энергетики дал небольшой брифинг представителям СМИ, где журналисты поинтересовались у него, не будут ли в Казахстане переходить на талоны для АЗС и есть ли дефицит топлива в стране.

"Главное то, что уже два года мы делаем все, чтобы в полном объеме обеспечить ремонт на нефтеперерабатывающем заводе. Как вы помните, ранее была практика, когда заводы либо не выводили в ремонт, либо досрочно выводили из ремонта, чтобы покрыть потребность внутреннего рынка в нефтепродуктах. Это привело к существенному устареванию.

Теперь главная наша цель, чтобы в зимний период, и в целом - в течение года, нефтеперерабатывающие заводы работали надежно. Поэтому мы изменили режим работы и ориентируемся на то, что все заводы должны быть отремонтированы в соответствии с установленными плановыми сроками. Но при этом, для того, чтобы вывезти завод в ремонт, мы заранее начинаем накапливать запас топлива", - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго отметил, что у Казахстана есть также договоренности осуществить импорт того или иного нефтепродукта.

"В настоящее время никаких проблем нет. Более 27 дней - запас по бензину и дизтопливу, 45 дней - по авиакеросину. Мы уверены, что никаких проблем не будет. В стране ни по одному виду топлива дефицита нет", - заверил Саткалиев.

Отметим, в конце августа сообщалось, что сразу в двух регионах Казахстана столкнулись с дефицитом автогаза – водители жаловались, что на заправках либо нет топлива, либо его продают только по талонам. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

Позже стало известно, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом бензина и дизтоплива.

Добавим также, что ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.