Почему "Росатом" – фаворит по технологиям для АЭС в Казахстане, объяснили в Минэнерго

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго на брифинге в СЦК разъяснил позицию "Самрук-Казына" о том, что "Росатом" является лидером среди рассматриваемых вариантов по технологиям АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что представители "Самрук-Казына" ранее заявляли, что "Росатом" – это лидер среди рассматриваемых технологий для строительства казахстанской АЭС. Тем не менее Болат Акчулаков отметил, что вопрос по конкретному выбору технологий будет решаться уже в предстоящем 2023 году.

"Из того шорт-листа, который вы видели, четыре страны – КНР (CNNC), Южная Корея (KHNP), Франция (EDF) и Российская Федерация ("Росатом"). Из этого шорт-листа мы ведем выбор. Почти половина, если не больше, блоков, которые строятся в мире, строятся по технологии "Росатома": водяные реакторы так называемые – наиболее распространенные.

Если технологически смотреть, по наработке так называемых реакторных часов, – реакторы ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор – прим. ред.) наиболее опробованные и являются лидерами с точки зрения их референций и работы по наработке максимального количества часов. Это общеизвестные факты", – пояснил министр.

При этом он отметил, что ближайшие конкуренты "Росатома" из этого списка – Франция.

"Выбор мы пока не осуществили. По поводу санкций, таких санкций сегодня не существует в отношении "Росатома". Это дает возможность рассматривать их как участников этого списка выбора технологий. Давайте подождем. Сейчас эта работа и оценка ведется", – добавил министр.

Он также заявил, что сейчас преждевременно говорить о действиях в том случае, если "Росатом" победит, но в отношении него начнут налагать санкции.

"Однозначно, любой договор возьмите – они все предполагают определенные оговорки, их можно отнести к форс-мажорам, особым условиям договора, конечно, любые договоры предусматривают такие условия, которые могут произойти неподконтрольно для заказчика и подрядчика. Такие условия будут. Но мы, опять же, еще не выбрали технологию, и говорить о каком-то договоре сейчас преждевременно", – отметил глава Минэнерго.

Министр напомнил, что оптимальным районом размещения АЭС был рекомендован Жамбылский район Алматинской области.

"В предстоящем году будет проработан вопрос диверсификации транспортных маршрутов поставок урановой продукции. Также будут проведены работы по выбору реакторных технологий АЭС. Кроме того, планируется организация миссии МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии – прим. ред.) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана", – резюмировал Болат Акчулаков.

Позже министр добавил, что "как чиновник и человек, который занимается этим вопросом, не может отдавать предпочтение какой-либо конкретной технологии или стране".

"Здесь вопрос в первую очередь безопасности, строительства и эксплуатации станции. Это должны быть определяющие факторы. Поэтому отдать кому-то предпочтение из-за личностных или каких-то позиций, наверное, этого делать нельзя. Должен быть холодный расчет, что нужно Казахстану. Предпочтение пока не могу отдать: это вопрос рассмотрения со всех сторон.

Второй вопрос – все-таки максимально чтобы Казахстан смог получить от этого: не только станцию, но и в виде навыков, компаний, которые развивались, и кадры, чтобы впоследствии мы могли полностью заниматься эксплуатацией и задумываться о других объектах, новых станциях", – заявил он.

Отметим, что Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" – это многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие экологических проектов.

Подчеркивается, что ядерная энергетика является одним из низкоуглеродных способов получения электричества, наряду с возобновляемыми источниками генерации. Согласно исследованию Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) различных видов энергии, ядерная энергетика демонстрирует самые низкие выбросы.

Напомним, в июне в Минэнерго рассказали о том, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003776-pochemu-rosatom-favorit-po-tehnologiyam-dlya-aes-v-kazahstane-obyasnili-v-minenergo/