Глава Минэнерго Казахстана проголосовал на референдуме

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев принял участие в республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС, который проходит сегодня в Казахстане, передает NUR.KZ.

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Алмасадам Саткалиев пришел на избирательный участок №230, чтобы проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане.

Ранее свои голоса на референдуме уже отдали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и акима Алматы Ерболат Досаев.

Напомним, сегодня, 6 октября 2024 года, в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны будут решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Голосование проходит с 7:00 до 20:00.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.