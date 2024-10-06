Досаев с женой приняли участие в референдуме по строительству АЭС (фото)
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Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.
Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой пришли на избирательный участок №388, который находится в школе-лицее №48, чтобы проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане.
Ранее свой голос на референдуме отдал премьер-министр Олжас Бектенов. Он проголосовал на избирательном участке №61.
Напомним, сегодня, 6 октября 2024 года, в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны будут решить, нужна стране атомная электростанция или нет.
Голосование проходит с 7:00 до 20:00.
Строительство АЭС в Казахстане
В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.
В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.
В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.
В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.
В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.
В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2169645-akim-almaty-otdal-svoy-golos-na-referendume/
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