Парвиз Назаров проголосовал на референдуме в Алматы (фото)
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Казахстанский певец Парвиз Назаров сегодня проголосовал на одном из участков референдума по вопросу АЭС в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
На участок в школе №190 имени Ш. Кудайбердыулы Парвиз Назаров пришел вместе с супругой.
"Мне нравятся подобного рода мероприятия. Хотя сегодня у меня была сложная ночная запись, я еще не спал, но специально дождался этого момента и пришел. Вообще, я не люблю быть равнодушным, мне нравится участвовать в жизни нашей страны. Я всегда прихожу с женой, иногда приходят дети, но они еще молодые, а мы регулярно голосуем", - сообщил Парвиз Назаров.
Он подчеркнул, что тема референдума очень серьезная.
К слову, появление Парвиза Назарова на участке вызвало восторг среди посетителей. Многие были рады видеть кумира и постарались сделать фото с известным певцом.
Ранее сообщалось, что казахстанская певица, лауреат госпремии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Отмечается, что урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства народной артистки.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170396-parviz-nazarov-progolosoval-na-referendume-v-almaty/
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