Нурсултан Назарбаев лишился статуса академика в Казахстане, заявили в Миннауки

На брифинге глава Миннауки сообщил, что список академиков в Казахстане обнулился – среди лиц, имеющих данный статус, был и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, решением президента в Академии наук сейчас перезагрузка произошла. У нас теперь есть РОО - Республиканское общественное объединение. Это старая Академия наук. Она с начала 2000-х годов по сегодняшнее время существовала, где все эти люди (академики по "старому" списку, до РОО – прим.авт.). Она еще параллельно сосуществует.

Вместе с тем, в прошлом году решением президента создана новая Академия наук, но уже с другим статусом. Во-первых, при президенте финансирование - государственное. Туда президентом избран ректор Национального аграрного университета. Первые выборы прошли уже - девять академиков избраны. Список (лиц, ранее имевших статус академика – прим.авт.) обнулился", - сообщил глава Миннауки.

Касательно статуса Нурсултана Назарбаева министр Саясат Нурбек также подтвердил, что экс-президент Казахстана - больше не академик.

В конце прошлого года сообщалось, что имя Назарбаева уберут из названия университета в Казахстане.

Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев

В июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе 2023 года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня прошлого года депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.

В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

В начале августа прошлого года мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане. Сообщалось также, что ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав из их названий титул Елбасы.

Между тем в конце сентября 2023 года министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.