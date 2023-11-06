Минпром и АМТ опубликовали совместное заявление

Минпромышленности и строительства РК совместно с "АрселорМиттал Темиртау" опубликовало заявление касательно дальнейшей деятельности АМТ, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В ведомстве напомнили, что 28 октября на угольной шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) произошло ЧП, в результате которого погибли 46 шахтеров.

Специалисты отметили, что сейчас предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров, а также ведется расследование причин происшествия.

"Кроме того, вы вероятно осведомлены о заявлениях правительства Республики Казахстан и компании ArcelorMittal о передаче собственности "АрселорМиттал Темиртау" правительству Республики Казахстан. Эти переговоры велись на протяжении нескольких месяцев, и недавно правительство Республики Казахстан и ArcelorMittal достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий", – говорится в тексте совместного заявления.

Подчеркивается, что АМТ является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках.

"На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон.

Мы хотим заверить все заинтересованные стороны АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков, поставщиков, что:

Все права и обязательства, связанные с "АрселорМиттал Темиртау" (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, Оркен, дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены. Правительство Республики Казахстан и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т. д. Бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме.

АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов и будет стремиться делать это и в будущем", – заверили представители министерства и компании.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Напомним, ранее в правительстве сообщили, что была достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Он заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Тем временем сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на Kemel Temirtau стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.

Депутаты мажилиса высказались по поводу смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау". Они считают, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что правительство признает свою ответственность за трагедию на шахте в Карагандинской области.

Требования к новому инвестору АМТ на днях озвучил глава правительства.