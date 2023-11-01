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30 лет независимости Казахстана

Требования к новому инвестору АМТ озвучил Смаилов

Опубликовано:

АМТ
АМТ. Иллюстративное фото: gov.kz

Глава кабмина Алихан Смаилов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, сколько средств потребуется на модернизацию АМТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, за чей счет будет содержаться АМТ и за счет каких источников будет финансироваться модернизация.

"Что касается планов государства по тому, чтобы быть собственникам, вкладывать бюджетные деньги – таких планов у нас нет. У нас план: мы должны привлечь частного инвестора, и он должен вложить минимум 3 миллиарда долларов в ближайшие 3 года.

Причем, как минимум, 1,3 миллиарда долларов он должен вкладывать уже сразу, потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования и расширения производства для того, чтобы за счет доходов – предприятие работает, доходы генерирует – за счет них закрывать все свои долги и расходные мероприятия", – указал Алихан Смаилов.

По его словам, все обязательства перед своими работниками предприятие будет выполнять за счет собственных средств.

"Инвестор будет вкладывать свои деньги в модернизацию и в развитие производства в объеме не менее 3 миллиардов долларов в ближайшие 3 года. Это наше понимание, что такой инвестор должен обеспечить такой уровень инвестиций. Поскольку без таких инвестиций данное предприятие не сможет дальше развиваться в нормальном виде. Мы планируем, что это будет казахстанский инвестор", – подчеркнул премьер.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Он заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Тем временем сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на Kemel Temirtau стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.

Депутаты мажилиса высказались по поводу смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау". Они считают, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что правительство признает свою ответственность за трагедию на шахте в Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043633-trebovaniya-k-novomu-investoru-amt-ozvuchil-smailov/

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