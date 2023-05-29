"Это фейковое объявление": Смадияров о продаже казахстанских земель в Китае

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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге в ведомстве высказался об объявлениях о продаже казахстанских земель в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, можно ли считать провокацией объявления о продаже казахстанских земель на китайских интернет-площадках.

"По данному объявлению мы, естественно, провели соответствующую работу с китайской стороной. Наше посольство в Пекине довело сведения до МИД Китая. И здесь мы довели до сведения китайского посольства, которое находится в Астане", - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, китайский сайт, на котором появилось объявление о торговле казахстанскими сельхозугодиями, работает по типу казахстанских сайтов бесплатных объявлений.

"Кто хочет, тот и размещает объявления. Начали звонить по этому номеру, он не работает. Это фейковое объявление, поэтому, возможно, это, как вы говорите, провокация", - добавил Смадияров.

В завершение Смадияров призвал казахстанцев не верить таким объявлениям.

"В тот же день Минсельхоз Казахстана дал свои разъяснения по поводу земли, что не продается, не сдается в аренду (иностранцам – прим. ред.), согласно Конституции. Так что поводов для беспокойства нет.

Вы, наверное, заметили, во время последних трех недель – до визита и после визита (Токаева в КНР – прим. ред.) – начался какой-то информационный шум в соцсетях. Сейчас этого нет, внезапно все прекратилось", – резюмировал официальный представитель МИД.

Напомним, ранее информацию о том, что на китайских интернет-площадках якобы идет открытая торговля казахстанскими сельскохозяйственными угодьями, опровергли в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК.

Визит Токаева в Китай

17 мая президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР. Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая.

Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

18 мая глава РК принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

Позже Токаев поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, а также провел ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

Вечером того же дня прошла официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай". Она состоялась в Лотосовом парке династии Тан.

В пятницу состоялся саммит "Центральная Азия – Китай". В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды, а также предложил создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

Кроме того, президент заявил, что Казахстан поддерживает мирный курс Китая в отношении ЦА и призвал наращивать помощь Афганистану.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также принял участие в торжественной церемонии открытия генерального консульства РК в Сиане, после чего его официальный визит в Китай был завершен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022499-eto-feykovoe-obyavlenie-smadiyarov-o-prodazhe-kazahstanskih-zemel-v-kitae/