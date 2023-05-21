Информацию о торговле казахстанскими землями в Китае опровергли в Минсельхозе

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Информацию о том, что на китайских интернет-площадках якобы идет открытая торговля казахстанскими сельскохозяйственными угодьями, опровергли в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Казахстана.

Глава Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Казахстана Мурат Темиржанов на своей странице в Facebook сообщил, что информация о торговле казахстанскими землями, которая распространяется неизвестными в Сети, не соответствует действительности.

"В соответствии с требованиями статьи 24 Земельного кодекса Республики Казахстан иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут владеть земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования, то есть земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Отметим, что предоставление участков иностранцам строго запрещено. Кроме того, не допускается предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, в частную собственность и на право землепользования.

Заявляем, что информация о продаже земель в Казахстане на китайском сайте, опубликованная в социальной сети, является ложной", — написал глава Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов.

Возврат земель в Казахстане

Между тем в Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Соответствующая рабочая комиссия была сформирована по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

В июле прошлого года Министерство сельского хозяйства сообщило, что за прошедшие шесть месяцев 2022 года в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель.

В ноябре 25 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в Жетысуской области.

Наряду с этим стало известно, что по актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге.

В феврале государству вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В конце марта стало известно, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернут в собственность государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021446-informatsiyu-o-torgovle-kazahstanskimi-zemlyami-v-kitae-oprovergli-v-minselhoze/