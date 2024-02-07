Токаев высказался об увеличении коммунальных тарифов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.

Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере.

Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать", - подчеркнул Токаев.

При этом он отметил, что правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.

Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением.

"Нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов. Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом, эффективное коммунальное хозяйство – базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан. Это серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере", - отметил президент.