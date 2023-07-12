Смаилов: Тарифы на комуслуги в этом году вырастут на 10-30 процентов

Счетчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%. Он назвал это умеренным повышением, передает корреспондент NUR.KZ

По словам Смаилова, без роста тарифов невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

"В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения. Более 3 лет станции, коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались.

Если это и делалось, то через привлечение заемного капитала либо за счет государства. В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз.

Произошел значительный рост цен на металлопрокат, трубы, арматуру, подшипники, насосы, электротехническое оборудование и так далее. Из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов. А делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли.

Более того, начиная с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электрической энергии. Мы должны наращивать ее выработку, поэтому рост тарифов необходим", - заявил премьер.

Он добавил, что принцип "тариф в обмен на инвестиции" позволит направлять прибыль не в чей-то карман, а на модернизацию производств.

По словам Смаилова, рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей.

"За счет средств местных бюджетов малообеспеченным семьям на оплату коммунальных услуг предоставляется жилищная помощь. Она выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи", - сообщил глава кабмина.

Министерствам премьер дал ряд поручений:

Минфину и Агентству по финмониторингу - обеспечить контроль за исполнением инвестиционных программ коммунальными предприятиями и станциями; министерствам экономики, энергетики и индустрии - не допустить необоснованного роста тарифов и обеспечить защиту прав потребителей; министерству экономики, энергетики и индустрии с акиматами - до конца сентября обеспечить завершение всех ремонтных работ коммунальной инфраструктуры; министерствам экономики, индустрии, энергетики совместно с акиматами - разработать дорожную карту по передаче бесхозяйных коммунальных сетей в собственность монополистов; акиматам совместно с коммунальными предприятиями - до 1 октября определить потребность в ремонтных работах на следующий год.

Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций.

Кроме того, об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили и алматинцев.

При этом в конце прошлого года глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

Он отметил, что в разных регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. Наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как там зафиксирован наиболее сильный износ системы.

А в конце мая вице-министр энергетики Нурмаганбетов сообщал, что в ведомство поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснил, что цены на тарифы будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

Ранее мы рассказывали, где и на какие именно услуги ожидается повышение тарифов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028328-smailov-tarify-na-komuslugi-v-etom-godu-vyrastut-na-10-30-protsentov/