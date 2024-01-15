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Электричество может подорожать в Астане

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Горящая лампочка
Электричетво. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане уже со следующего месяца может подорожать электричество. ТОО "Астанаэнергосбыт" планирует поднять цены на электроэнергию на 30%, передает NUR.KZ.

"Действующая предельная цена составляет 22,09 тенге за киловатт/час, введенная в действие с 1 июля 2023 года. В новой заявкой-проектом является предельная цена в размере 29,96 тенге за киловатт/час с ростом к действующей цене на 30 процентов", – заявил генеральный директор ТОО "Астанаэнергосбыт" Александр Зинкевич на публичном слушании.

На сайте Monopolist опубликован проект приказа, в котором говорится об установке "дифференцированных тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов (без учета НДС)".

Согласно документу, цены на электроэнергию составят:

  • тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты – 18,02 тенге за киловатт/час;
  • тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты – 20,23 тенге за киловатт/час;
  • тариф второго уровня (средний) – 26,81 тенге за киловатт/час;
  • тариф третьего уровня (max) – 33,51 тенге за киловатт/час".

Также, по информации на сайте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Астане, причинами повышении предельной цены являются:

  • ввод единого закупщика на рынке электрической энергии;
  • рост тарифов энергопередающих организаций;
  • изменение стоимости услуги по обеспечению готовности электрической мощности, фактически недополученный доход от применения дифференцированных тарифов;
  • недополученный доход из-за разницы согласованных и фактических расходов на покупку и транспортировку электрической энергии;
  • рост сбытовой надбавки за счет затрат по оплате труда по данным статистики.

Добавим, что ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаэнергосбыт", по информации на сайте, было зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 30 сентября 2004 года. Основной вид деятельности компании — снабжение электрической и тепловой энергией потребителей столицы.

Напомним, еще в декабре прошлого года сообщалось, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию – 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2055552-elektrichestvo-mozhet-podorozhat-v-astane/

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