Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Алматы

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги, рассказала руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер во время сообщила, что с 1 января 2024 года ожидаются следующие изменения тарифов:

по водоснабжению: среднеотпускной - 99,41 тенге/м³ без НДС (12,85%), для населения 54,22 (10%);

по водоотведению: среднеотпускной - 53,27 тенге/м³ без НДС (5%), для населения 29,23 (10%);

по теплоснабжению: среднеотпускной тариф - 9 725,45 тенге/Гкал без НДС (6,2%), для населения - 7 194,77 тенге/Гкал без НДС (15%);

по передаче электрической энергии: 8,87 тенге/кВтч без НДС (6,7%).

"Изменений цен на снабжение электрической энергии ТОО "АлматыЭнергоСбыт" с 1 января 2024 года не ожидается.

Вместе с тем, по итогам рассмотрения отчетов по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ за 2022 год, временные компенсирующие тарифы утверждены по 29 услугам 25 субъектам на общую сумму 4,15 млрд тенге.

В том числе снижены тарифы ГКП на ПХВ "Алматы су" на воду для всех групп потребителей", - сообщила Буденеева.

По ее словам, тариф на воду с 1 января 2024 года для населения составит 50,42 тенге/м³ без НДС вместо 54,22 тенге/м³ без НДС, где снижение составило 7%. Тариф будет действовать в течение 2024 года.

Тариф для юридических лиц составит 278,50 тенге/м³ без НДС вместо 282,06 тенге/м³ без НДС, тариф для бюджетных организаций составит 173,08 тенге/м³ без НДС вместо 182,19 тенге/м³ без НДС.

"ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" с 1 декабря 2023 года и сроком на один год снижен тариф на производство тепловой энергии до уровня 7 831,13 тенге/Гкал без НДС (-0,07%) вместо с 7 836,88 тенге/Гкал без НДС.

Тариф АО "Алматинские электрические станции" на производство тепловой энергии снижен с 1 декабря 2023 года на 0,13% до уровня 4 544,43 тенге/Гкал без НДС при утвержденном в размере 4 550,40 тенге/Гкал без НДС, и в период с 1 января 2024 года по 30 ноября 2024 году тариф составит 5 049,13 тенге/Гкал вместо 5 063,54 тенге/Гкал без НДС (-0,28%)", - рассказала спикер.

Она добавила, что компания "Алатау Жарык Компаниясы" вернула потребителям необоснованно полученный доход. В связи с этим утвержденный ранее временный компенсирующий тариф был отменен.

При этом возврат АЖК необоснованного дохода, возмещенного ТОО "АлматыЭнергоСбыт", будет учтен в случае подачи заявки на экспертизу цены на снабжение электрической энергией ТОО "АлматыЭнергоСбыт", отметила Буденеева.