Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Алматы
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Как изменятся тарифы на коммунальные услуги, рассказала руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева, передает корреспондент NUR.KZ.
Спикер во время брифинга на площадке РСК сообщила, что с 1 января 2024 года ожидаются следующие изменения тарифов:
- по водоснабжению: среднеотпускной - 99,41 тенге/м³ без НДС (12,85%), для населения 54,22 (10%);
- по водоотведению: среднеотпускной - 53,27 тенге/м³ без НДС (5%), для населения 29,23 (10%);
- по теплоснабжению: среднеотпускной тариф - 9 725,45 тенге/Гкал без НДС (6,2%), для населения - 7 194,77 тенге/Гкал без НДС (15%);
- по передаче электрической энергии: 8,87 тенге/кВтч без НДС (6,7%).
"Изменений цен на снабжение электрической энергии ТОО "АлматыЭнергоСбыт" с 1 января 2024 года не ожидается.
Вместе с тем, по итогам рассмотрения отчетов по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ за 2022 год, временные компенсирующие тарифы утверждены по 29 услугам 25 субъектам на общую сумму 4,15 млрд тенге.
В том числе снижены тарифы ГКП на ПХВ "Алматы су" на воду для всех групп потребителей", - сообщила Буденеева.
По ее словам, тариф на воду с 1 января 2024 года для населения составит 50,42 тенге/м³ без НДС вместо 54,22 тенге/м³ без НДС, где снижение составило 7%. Тариф будет действовать в течение 2024 года.
Тариф для юридических лиц составит 278,50 тенге/м³ без НДС вместо 282,06 тенге/м³ без НДС, тариф для бюджетных организаций составит 173,08 тенге/м³ без НДС вместо 182,19 тенге/м³ без НДС.
"ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" с 1 декабря 2023 года и сроком на один год снижен тариф на производство тепловой энергии до уровня 7 831,13 тенге/Гкал без НДС (-0,07%) вместо с 7 836,88 тенге/Гкал без НДС.
Тариф АО "Алматинские электрические станции" на производство тепловой энергии снижен с 1 декабря 2023 года на 0,13% до уровня 4 544,43 тенге/Гкал без НДС при утвержденном в размере 4 550,40 тенге/Гкал без НДС, и в период с 1 января 2024 года по 30 ноября 2024 году тариф составит 5 049,13 тенге/Гкал вместо 5 063,54 тенге/Гкал без НДС (-0,28%)", - рассказала спикер.
Она добавила, что компания "Алатау Жарык Компаниясы" вернула потребителям необоснованно полученный доход. В связи с этим утвержденный ранее временный компенсирующий тариф был отменен.
При этом возврат АЖК необоснованного дохода, возмещенного ТОО "АлматыЭнергоСбыт", будет учтен в случае подачи заявки на экспертизу цены на снабжение электрической энергией ТОО "АлматыЭнергоСбыт", отметила Буденеева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049908-kak-izmenyatsya-tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-almaty/