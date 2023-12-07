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30 лет независимости Казахстана

Тарифы на электроэнергию планируют повысить в Казахстане

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Линии электропередач
Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию - 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщается на сайте Министерства энергетики РК, в ЭПО повышение тарифов объясняют увеличением не зависящих от компаний затрат, например, расходов на топливо (уголь, газ) и их транспортировку.

В общем объеме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60%, объясняют в ведомстве.

"Проекты предельных тарифов учитывают также увеличение заработной платы производственного персонала, соразмерное уровню инфляции в стране. Численность персонала ЭПО составляет порядка 50 тыс. человек.

При этом дефицит квалифицированного персонала составляет 30%, что является следствием кадрового голода и низкой заработной платы в секторе", - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличение тарифа обусловлено ростом стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов.

"Среднее увеличение предельных тарифов ЭПО по Казахстану, согласно поданным заявкам, составляет в среднем до 2 тенге за кВтч", - сообщили в министерстве.

Сейчас заявки компаний находятся на стадии рассмотрения, заключили в Минэнерго.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы с начала ноября подорожала электроэнергия.

В прошлом месяце министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, возможно ли поднятие тарифов на электроэнергию в случае модернизации инфраструктуры.

По словам главы Минэнерго, в Казахстане изношено 65% энергетической инфраструктуры из-за хронической недофинансированности и низких тарифов.

"Мы понимаем, что низкий уровень тарифов способствовал поддержанию уровня стабильности, в том числе, социальной, но теперь пришло время принятия экстренных мер для восстановления данной энергетической инфраструктуры", - сообщил министр.

Он отметил, что для финансирования модернизации предусмотрено несколько источников, один из которых - тарифы.

Также мы рассказывали, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги.

Помимо этого, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049714-tarify-na-elektroenergiyu-planiruyut-povysit-v-kazahstane/

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