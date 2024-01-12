На шахте в Караганде, где погибли 46 горняков, запретили добычу угля

Руководство предприятия ознакомилось с текущей ситуацией на шахте им. Костенко, где ранее произошла трагедия. Возобновление добычи угля на шахте пока запрещено, передает NUR.KZ со ссылкой на Qarmet.

Как сообщается в Telegram-канале Qarmet, ознакомление с текущей ситуацией произведено на глубине более 600 метров, в непосредственной близости от места аварии.

Отмечается, что директор шахты Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, запланированных работах по устранению причин и последствий случившегося, а также о перспективах возобновления добычи угля.

"Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина выразили признательность за проводимую сложную работу, однако запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии.

Они отметили, что все необходимые средства для исполнения доступны для инженеров Угольного департамента", - говорится в сообщении.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября прошлого года.

В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

В начале декабря 2023 года в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил имя нового инвестора АМТ - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в Qarmet.

На днях министр по ЧС Сырым Шарипханов, выступая на брифинге правительства, рассказал, кто может понести ответственность за трагедию на шахте им. Костенко, где погибли 46 человек. Со слов министра, комиссия установила 19 лиц, которые могут быть виновными в трагедии. Причем это не рядовые сотрудники, а ответственные должностные лица.

Отмечается, что в числе этих лиц гендиректор компании Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый, исполнительный директор угольного департамента Сергей Огай и другие.

Материалы переданы в следственные органы.