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30 лет независимости Казахстана

У Минпрома пока нет информации о возможном акционере АМТ

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"АрселорМиттал Теміртау"
"АрселорМиттал Темиртау". Фото: gov.kz

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о смене акционера "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Каната Шарлапаева, обсуждению вопроса смены акционера АМТ "посвятили буквально полторы-две недели назад два часа времени в правительства".

"Пока сейчас новой информации у меня нет. Как только она появится, мы обязательно выйдем и все расскажем. Сейчас, в данном случае, я бы предостерег от дальнейших вопросов по этой теме, и (просил бы – прим. ред.) дать нам возможность сосредоточиться и завершить тот процесс, который мы начали", – призвал он журналистов.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Напомним, ранее в правительстве сообщили, что была достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Он заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Тем временем сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на Kemel Temirtau стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.

Депутаты мажилиса, комментируя смену инвестора на "АрселорМиттал Темиртау", заявляли, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что правительство признает свою ответственность за трагедию на шахте в Карагандинской области.

Требования к новому инвестору АМТ на днях озвучил глава правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047046-u-minpromyshlennosti-do-sih-net-informatsii-o-vozmozhnom-aktsionere-amt/

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