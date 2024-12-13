Аким Алматинской области ответил на вопрос об отставке

Аким Алматинской области Марат Султангазиев сегодня на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о том, готов ли он подать в отставку из-за трагедии в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Султангазиев заявил, что возмущения людей в связи с убийством Шерзата Болата связаны с недостаточностью информации.

"Сейчас ситуация стабильная, правоохранительные органы доводят всю необходимую информацию", - заявил он.

На вопрос же о готовности уйти в отставку аким напрямую отвечать не стал. А коротко отметил, что на сегодня работа местных властей оценивается не только по той информации, которая распространяется в соцсетях.

"Есть много показателей - экономические, социальные показатели и другие. Думаю, руководство даст оценку", - резюмировал Султангазиев.

На сайте областного акимата говорится, что Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.

Трудовой путь начал в 1997 году.

С 2018 по 2021 год - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С 2021 по 2022 год - вице-министр финансов.

В 2022 году был первым вице-министром финансов.

Акимом Алматинской области стал в июне 2022 года.

Напомним, что убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Полиция позже опубликовала результаты судмедэкспертизы.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

На неделе замглавы МВД Санжар Адилов сообщил о завершении расследования по делу Шерзата Болата.

Добавим также, что после резонансного убийства подростка своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.

18 ноября был назначен заместитель акима Талгара - Бауыржан Байбатыров.

15 декабря состоятся выборы акима города.