Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области

Марат Султангазиев. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился назначить Марата Султангазиева акимом Алматинской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области", - говорится в сообщении.

Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Трудовой путь начал в 1999 году в отделе налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району города Алматы.

В 2014–2017 годах — руководитель Департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года был заместителем заведующего отделом социально–экономического мониторинга Администрации президента РК.

С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2021 года по январь 2022 года занимал должность вице-министра финансов РК.

До последнего назначения занимал пост первого вице-министра финансов РК.

Напомним, что сегодня президент назначил акима Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973657-marat-sultangaziev-stal-akimom-almatinskoy-oblasti/