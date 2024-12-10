Задержан отец Шерзата Болата

Сегодня в Алматинской области во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ДП Алматинской области, сегодня в 15:30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей.

"Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом.

Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих.

По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что мужчина был задержан с применением минимально необходимой силы. На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи.

"Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие.

Просим граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность вплоть до уголовной", - обратились в ДП Алматинской области.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

Накануне стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что 30-летний мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.

Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.