Почему семье Шерзата Болата так и не предоставили новый дом вместо сгоревшего, ответил аким

На брифинге СЦК сегодня аким Алматинской области прокомментировал слова отца Шерзата Болата о том, что их семье так и не предоставили новое жилье вместо сгоревшего, передает корреспондент NUR.KZ.

"Очень важно, что работа акимата - именно организовывать людей, в том числе и спонсоров, меценатов и НПО. Помощь была и оказывается с первых дней этого случая – как материальная, так и физическая, помощь по организации.

Что касается дома - мы свою помощь предложили. Есть готовые с нашей стороны люди, доброжелатели, которые хотят помочь построить дом. Теперь нужно одобрение самих хозяев. Пока пауза держится, мы предложили пока на период зимы согласовать архитектурно планировочные и другие документы, связанные со строительством.

Что касается предоставления жилья - после того, как дом сгорел, этот вопрос был, мы предложили, но они сказали, что будут жить вместе с родителями в их родительском доме в том же селе", - сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев.