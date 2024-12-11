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МВД о деле Шерзата Болата: Расследование на стадии завершения

Опубликовано:

Шерзат Болат
Шерзат Болат. Фото: instagram.com/kris.p.karasai

В кулуарах мажилиса замглавы МВД Санжар Адилов сообщил о завершении расследования по делу Шерзата Болата до конца года, передает корреспондент NUR.KZ.

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"Расследование на стадии завершения. До конца года мы получим все экспертизы и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей, все они будут привлечены – будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором, и материалы уголовного дела представим на ознакомление участникам уголовного процесса", заявил Санжар Адилов.

Отметим, что сегодня отца убитого в Талгаре 16-летнего парня Шерзата Болата привлекли за хулиганство. Ему назначили 15 суток административного ареста.

Позже было опубликовано видео похорон дяди Шерзата Болата, на которых был задержан отец подростка. В Департаменте полиции Алматинской области ранее сообщали, что мужчину задержали по просьбе его родных и адвокатов, обеспокоенных его состоянием. Они боялись, что он может причинить вред себе или окружающим.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что 30-летний мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.

Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198984-rassledovanie-na-stadii-zaversheniya-figurantam-dela-sherzata-bolata-skoro-predyavyat-obvinenie-zayavili-v-mvd/

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